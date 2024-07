Números e Curiosidades - Portugal-Eslovénia

Portugal – Eslovénia



- Vai ser apenas o 2.º confronto na história frente à Eslovénia, o primeiro a nível oficial.



- 1 jogo – 1 vitória para a Eslovénia.



- Único jogo – março de 2024 (foi há 3 meses), Eslovénia venceu por 2-0, com golos de Elsnik e Cerin.



Notas sobre o adversário:



- Eslovénia em 2024 – ainda sem derrotas neste ano.



- 8 jogos – 3 vitórias e 5 empates, 0 derrotas em 2024.



- Vêm de 4 empates consecutivos, 3 deles já neste Europeu.



- Marcaram em 7 dos 8 jogos deste ano.



- E mais, nos últimos 15 jogos marcaram em 14 (!). Único jogo em branco foi frente à Inglaterra já neste europeu.



Seleção de Portugal – Jogo 681



- Portugal completou com a Geórgia (26 Junho 2024) 680 jogos na sua história.



- Com a Eslovénia será o jogo 681 (!)



- Portugal vem de 29 jogos sem empatar. Nunca na história isto aconteceu.



- Roberto Martinez ainda não sabe o que é empatar.



- Vem dessa 1.ª derrota oficial por Portugal frente à Geórgia.



- Com Martinez – 18 jogos – 15 vitórias e 3 derrotas (54 golos marcados e 13 golos sofridos).



- 3.ª presença nos oitavos de final para Portugal. Em 2016 passou aos quartos de final, em 2021 foram eliminados.



Nota sobre a Eslovénia:



- Nunca venceram um jogo em europeus. Em 6 jogos em europeus, 1 derrota e 5 empates.



- Regressaram ao Europeu 24 anos depois, nesta que é a 2.ª participação de sempre.