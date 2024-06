Números e Curiosidades - Portugal-Geórgia

- Vai ser apenas o 2.º confronto na história frente à Geórgia, o primeiro a nível oficial.- 1 jogo – 1 vitória para Portugal.- Único jogo – maio de 2008 (foi há 15 anos), Portugal venceu por 2-0, com golos de Simão Sabrosa e João Moutinho, era treinador Felipe Scolari.1ºs - Simão a João Moutinho – 1 golo.- Geórgia em 2024 – 5 jogos – 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.- Apenas 1 derrota em 2024, e foi já neste Euro, com a Turquia.- Conseguiram o apuramento para o seu primeiro europeu de sempre ao passar nos playoff o Luxemburgo e a Grécia.- Nos últimos 11 jogos da Geórgia marcaram em… 10 deles! Apenas em branco num deles, foi nesse jogo do play off frente à Grécia.- Portugal completou com a Turquia (22 junho 2024)… 679 jogos na sua história.- Com a Geórgia será o jogo 680 (!)- Portugal vem de 28 jogos sem empatar. Nunca na história isto aconteceu.- Roberto Martinez ainda não sabe o que é empatar.- Com Martinez – 17 jogos – 15 vitórias e 2 derrotas (54 golos marcados e 11 golos sofridos).