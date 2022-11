Números e Curiosidades - Portugal nos Mundiais

- 20 – Portugal já defrontou 20 seleções nos 7 Mundiais que esteve presente.- 14 – Das 20 seleções que Portugal defrontou, 14 estão neste Mundial.- 9 – Das 20 seleções, só 9 estiveram no caminho de Portugal por mais de uma vez.- 3 – Com 3 confrontos é a Inglaterra a seleção que defrontámos mais vezes em Mundiais (1966, 1986 e 2006). Curiosamente todos os mundiais terminados em 6.- 30 – Os jogos de Portugal em Mundiais.- 31 – Portugal – Gana vai ser o jogo 31 de Portugal em Mundiais.- 49 – Os golos de Portugal em Mundiais, o próximo será o golo 50 (!)- 22 – O número de jogadores diferentes que marcou por Portugal em Mundiais.- 9 – Os golos de Eusébio em Mundiais, o melhor marcador português.- 7 – Os golos de Ronaldo em Mundiais, o 2.º melhor marcador português.- 3 – Os jogadores que marcaram em mais do que 1 mundial. Ronaldo (2006, 2010, 2014 e 2018), Pauleta (2002 e 2006) e Simão (2006 e 2010)- 5 – Vai ser o quinto Mundial de Ronaldo.- 4 – Vai ser o quarto Mundial de Pepe.- 3 – Vai ser o terceiro Mundial de Rui Patrício e William Carvalho.- 17 – O número de jogos de Ronaldo em Mundiais, o jogador com mais jogos.As 9 seleções que já estiveram no caminho de Portugal por mais de uma vez em Mundiais:1.ª – Inglaterra – 3 vezes (1966, 1986 e 2006)

2.ª – Estados Unidos – 2 vezes (2002 e 2014)





3.ª – Polónia – 2 vezes (1986 e 2002)





4.ª – Coreia do Norte – 2 vezes (1966 e 2010)





5.ª – Brasil – 2 vezes (1966 e 2010)





6.ª – Alemanha – 2 vezes (2006 e 2014)





7.ª – Marrocos – 2 vezes (1986 e 2018)





8.ª – Irão – 2 vezes (2006 e 2018)





9.ª – Espanha – 2 vezes (2010 e 2018)



O NOSSO GRUPO:



- Vamos defrontar o Gana pela 2.ª vez (2014).



- Vamos defrontar o Uruguai pela 2.ª vez (2018).



- Vamos defrontar a Coreia do Sul pela 2.ª vez (2002).