Números e Curiosidades - Portugal-Turquia

- Vai ser o 10.º confronto na história frente à Turquia.- O 4.º de sempre em Europeus. Depois de 1996, 2000 e 2008.- 9 jogos – 7 vitórias para Portugal, 2 para a Turquia (0 empates).- Nunca houve empates nos confrontos entre ambos.- Mas, as duas vitórias da Turquia foram em 2 amigáveis, curiosamente no primeiro confronto de sempre (1955) e no penúltimo (2012).- Entre esses 2 jogos amigáveis, Portugal venceu 6 jogos, houve 5 jogos a “sério” que Portugal venceu e mais um amigável. E depois venceu nos play off de apuramento para o campeonato do mundo 2022.- Os outros 2 jogos foram em 1965 no apuramento para o Mundial 1966.- Ou seja… em todos os jogos a doer (foram 6) Portugal venceu.- 19 golos marcados para Portugal, 9 golos marcados pela Turquia.- E nos 9 jogos… Portugal marcou sempre à Turquia, nunca ficou a zero1.º - Eusébio – 4 golos

2º.s - Nuno Gomes e Manuel Vasques – 2 golos





4º.s – Hernâni, Matateu, Jaime Graça, Coluna, Fernando Couto, Raul Meireles, Pepe, Nani, Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes – 1 golo



- Ronaldo ainda não marcou aos turcos, até parece mentira.



Golo célebre aos turcos:



- Talvez os 2 golos de Nuno Gomes nos quartos de final no Euro2000 que nos apurou para as meias-finais.



Notas sobre o adversário:



- A Turquia ainda só venceu um jogo em 2024… e foi já neste europeus frente à Geórgia.



- Em 2024 – 5 jogos – 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate.



Seleção de Portugal – Jogo 679



- Portugal completou com a Chéquia (18 Junho 2024)… 678 jogos na sua história.



- Com a Turquia será o jogo 679 (!)



- Portugal vem de 27 jogos sem empatar. Nunca na história isto aconteceu.



- Roberto Martinez ainda não sabe o que é empatar.



- Com Martinez – 16 jogos – 14 vitórias e 2 derrotas (51 golos marcados e 11 golos sofridos).