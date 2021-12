Números e Curiosidades - Revista do Ano Desportivo 2021

Revista do Ano Desportivo - 2021





NO ANO EM QUE…

- O novo coronavírus voltou a afectar o desporto mundial (!)- Pela 1.ª vez na história os Jogos Olímpicos e o Europeu de Futebol realizaram-se em anos ímpar.- A final da Liga dos Campeões realizou-se em anos consecutivos, pela 1.ª vez na sua história, no mesmo país… Portugal (Lisboa-2020 e Porto-2021)- O Sporting voltou a ser campeão nacional de futebol… 19 anos depois (!)- O Vizela subiu à primeira liga… 36 anos depois.- O Estrela da Amadora voltou aos escalões profissionais… 12 anos depois.- Itália campeã europeia de futebol… 53 anos depois.- A Argentina voltou a vencer a Copa Amnérica… 28 anos depois.- O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro… 50 anos depois.- O Glasgow Rangers voltou a ser campeão na Escócia… 10 anos depois.- E o Inter em Itália… 10 anos depois.- Bayern voltou a ser campeão mundial de clubes… 8 anos depois.- A Escócia voltou a vencer a Inglaterra nas 6 nações como visitante… 38 anos depois.- O Brentford voltou ao escalão principal em Inglaterra… 74 anos depois.- O Técnico voltou a ser campeão de râguebi… 23 anos depois.- O Sporting voltou a ser campeão de basquetebol… 39 anos depois.- Os Milwaukee Bucks voltaram a vencer a NBA… 50 anos depois.-Tampa Bay Buccaneers voltaram a vencer o superbowl… 18 anos depois.- Paul Gasol voltou a jogar na equipa de basquetebol do Barcelona… 20 anos depois (depois de estar quase toda a carreira na NBA)~.- Benfica venceu a liga de futebol feminina e pela 1.ª vez também atingiu a fase de grupos da Liga dos Campeões.- Barcelona ganha a Liga dos Campeões feminina (depois de 5 títulos consecutivos do Lyon).- Villarreal venceu a Liga Europa.- Leicester venceu a Taça de Inglaterra (1-0 ao Chelsea).- Max Verstrappen venceu o GP F1.- Fábio Quartararo venceu o Mundial de Moto GP.- Becky Hammon tornou-se na 1.ª mulher a treinar um clube da NBA (Santo Antonio Spurs), em 75 anos de competição.- No ténis, Raducanu venceu o seu 1.º "grand slam" de sempre (US OPEN). Tornou-se na 1.ª qualifier a vencer um "grand slam" (com apenas 18 anos).- Ainda no ténis, Hubert Hurkacz tornou-se no 1.º polaco da história a vencer um ATP 1000.- Benfica campeã nacional feminina de basquetebol. Venceu a sua primeira final de sempre à União Sportiva.- Bayern campeão alemão de futebol pela 9.ª vez consecutiva.- Ludogorets na Bulgária pela 10.ª vez.- RB Salzburg na Áustria pela 8.ª vez.- Magnus Carlson voltou a ser campeão mundial de Xadrez pela 6.ª vez consecutiva (desde 2013).- Sebastien Ogier campeão ralis pela 8.ª vez (a um de igualar o recorde de Sebastien Loeb).- FC Porto foi campeão nacional de andebol com 30 jogos – 30 vitórias (0 pontos perdidos), primeira vez na história.- Djokovic atingiu Nadal e Federer em número de Grand Slam… agora estão os 3 tenistas com 20 (!)- Lewis Hamilton (100) chegou às 100 vitórias em GP de Fórmula 1.- Djokovic termina o ano no topo pela 7.ª vez e ultrapassou Pete Sampras.- Tom Brady jogou o seu 10.º superbowl e venceu-o pela 7.ª vez. Jogador mais velho de sempre a ganhar o superbowl (43 anos).- Peterhansel conseguiu a sua 14.ª vitória no Dakar (6 em motos e 8 em carros).- Stephen Curry (Warriors) bateu o recorde de triplos de sempre na NBA.- Russel Westbrook bateu o recorde de triplos duplos da historia da NBA.- Mark Cavendish chegou às 34 vitórias no Tour (igualou Eddy Merckx).- Kalle Rovanpera ao vencer o rali da Estónia tornou-se no piloto mais novo de sempre a vencer uma prova do mundial de ralis.- Itália bateu o recorde de invencibilidade de selecções, 36 jogos consecutivos sem perder.– despede-se do Rio Ave… 13 anos depois e 444 jogos realizados.– diz adeus à seleção feminina depois de 135 jogos e 19 golos.– diz adeus à selecção de futsal.

- Europa – Chelsea.





- Ásia – Al Hilal (Leonardo Jardim)





- América do Norte e Central – Monterrey





- África – Al Ahly





- América do Sul – Palmeiras (Abel Ferreira)

SPORTING (em grande este ano):

- Campeão nacional de futebol… 19 anos depois.





- Vencedor da Taça da Liga de futebol.





- Vencedor da Supertaça.- Campeão Europeu de Futsal.- Campeão Europeu de Hóquei em Patins.- Campeão de Basquetebol… 39 anos depois.- Hexacampeão nacional de Ténis de Mesa (38.º titulo).- 5.º titulo nacional (fem) em Râguebi.- No Futsal… somos campeões do mundo. Portugal venceu a Argentina por 2-1, com um "bis" de Pany Varela, e conquistou o seu primeiro título mundial.- Sub 21 voltaram a uma final de um europeu, mas voltaram a perder, desta vez com a Alemanha.- No Andebol Portugal regressou a um Mundial… 18 anos depois e… pela 1.ª vez marcou presença nos J.O.- No Voleibol Portugal atingiu pela 1.ª vez na sua história os oitavos de final do Europeu.- Pela 1.ª vez Portugal conseguiu 3 medalhas de ouro nos europeus de atletismo de pista coberta (Pichardo, Mamona e Auriol Dongmo).(Pela 1.ª vez na história Portugal conseguiu 4 medalhas)

- Jorge Fonseca – Bronze no Judo (100kg)





- Patrícia Mamona – Prata no Triplo Salto





- Fernando Pimenta – Bronze na Cnoagem (K1 1000)





- Pedro Pichardo – Ouro no triplo salto

- Miguel Monteiro – Bronze no Lançamento do Peso F40





- Norberto Mourão – Bronze na canoagem 200m VL2

- Marc Selby campeão mundial de snooker pela 4.ª vez.





- Gabriel Medina (Bra) venceu o mundial de surf.





- Canadá venceu o mundial de Hóquei no gelo… 5 anos depois.- No Esqui Alpino os globos de cristal foram para Alexis Pinturault (Fra) e Petra Vlhova (Rep. Checa).- 1.º jogo do ano realizou-se no Japão, no Kawasaki-1 G-Osaka-0 (Mitoma foi o autor do 1.º golo de 2020).- O público regressou aos estádio portugueses no Santa Clara – Paços (924 espectadores).- Os 2 melhores jogadores do Mundo saíram respectivamente da Juventus e Barcelona. Ronaldo regressou ao Man United, Messi foi para o PSG.- Tornou-se no melhor marcador do Mundo, ultrapassou o austro/checo Josef Bican como o jogador com mais golos marcados de sempre na história do futebol, tornando-se o número 1.- Tornou-se no melhor marcador de sempre de seleções, ultrapassou o iraniano Ali Daei.- Luís Filipe Vieira (ex-presidente do Benfica) detido.- Pedro Pichardo – conquistou o ouro para Portugal nos J.O.- Neemias Queta – 1.º jogador português de sempre a atuar na NBA.- Abel Ferreira – campeão da América do Sul com o Palmeiras.- Leonardo Jardim – campeão asiático com o Al Hilal da Arábia Suadita.- Ricardo Formosinho – campeão de futebol pelo Al-Hilal (Sudão).- Renato Paiva – campeão do Equador com o Independiente del Valle.- Pedro Martins – campeão de futebol grego pelo Olympiakos.- Auriol Dongmo – campeã europeia de peso de pista coberta.- João Almeida – Pela 1.ª vez venceu uma corrida do World Tour (volta à Polónia).- Rodrigo Caixas – campeão europeu sub 23 de Scratch em ciclismo.- Telma Monteiro – campeã europeia de judo pela 6.ª vez (categoria -57kg).- André Silva – Com 27 golos na bundesliga numa época bateu o recorde de golos do E. Frankfurt que pertencia a Bernd Holzenbein (26 golos em 76/77).- Miguel Oliveira – 3.ª vitória de sempre num GP de Moto GP.- Jorge Fonseca – bicampeão mundial de judo (100kg).- Pierre Cherpin (rali dakar)- Américo Raposo (ciclista do sporting)- John Mortimore (2 titulos pelo Benfica)- Max Mosley (Automobilismo)- Georgi Dimitrov (Futebolista búlgaro)- Gerd Müller (futebolista alemão)- Jacques Rogge (dirigente belga da UEFA).- Frank William (empresário britânico da F1)- Bernardo Tengarrinha (futebolista)- Alfredo Quintana (andebolista português)- Neno (guarda redes da seleção)- Maria José Valério (autora do hino do Sporting)