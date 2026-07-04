Nuno Mendes diz que Portugal tem condições e capacidade para melhorar

“Se pudéssemos repetir o resultado dessa final era bom. Mas, agora é um jogo diferente, uma competição diferente. Temos de encarar a Espanha da mesma forma que temos encarado todos os jogos no torneio. Sabemos que podemos fazer um bocado melhor do que temos feito. Temos capacidade para isso”, afirmou Nuno Mendes.



O jogador de 24 anos, que na última temporada foi bicampeão europeu de clubes com o Paris Saint-Germain, falava aos jornalistas no Centennial Park, nos arredores de Toronto, minutos antes de novo treino da seleção nacional.



Portugal e Espanha encontraram-se pela última vez em junho de 2025, com a equipa das ‘quinas’ a conquistar a Liga das Nações em Munique, na Alemanha, com um triunfo por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após um 2-2 no tempo regulamentar.



“Sabemos que quem perder vai para casa. Em termos de nome, a Espanha é o adversário mais difícil que até agora encontrámos no torneio. Depois, no campo, o jogo pode ser difícil, mas também pode ser mais fácil”, explicou o lateral.



Mendes mostrou-se “contente com os elogios” de alguns jogadores espanhóis, que o apontam como o melhor lateral esquerdo da atualidade, e abordou novo duelo com Lamine Yamal, a ‘estrela’ da ‘roja’.



Durante a tarde, a comitiva lusa abandona solo canadiano e viaja até a Dallas, cidade situada a cerca de 30 quilómetros de Arlington, local que vai receber o duelo ibérico dos ‘oitavos’.



O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira, no Estádio AT&T, em Arlington, com início agendado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.