Pany Varela quer entrar a vencer no Europeu de futsal

“Seis pontos, o coletivo sempre acima do individual porque sem coletivo, o individual não vai aparecer nunca e as marcas individuais não vão ter tanto relevo. Por isso, são seis pontos – ganhar em Andorra, voltar para Portugal, descansar e preparar os Países Baixos. Os pontos coletivos, não os individuais”, defendeu o jogador quando questionado sobre as internacionalizações (104).



Pany Varela abordou a importância da seleção portuguesa de futsal entrar a vencer no grupo 7 de apuramento para o Europeu de 2026, quando se prepara para visitar Andorra na sexta-feira e receber os Países Baixos em 18 de dezembro.



Os bicampeões europeus em título continuaram a trabalhar na Arena Portugal, um espaço multifuncional projetado na Cidade do Futebol, em Oeiras, e com prioridade para as seleções de futsal.



“A nossa casa está bonita, está ao nível que o futsal português merece. Parabéns à FPF por mais este passo, agora cabe-nos dignificar esta magnífica estrutura, que foi construída para o futsal e para o desporto português. (…) O futsal nacional tem subido patamares e as pessoas responsáveis têm feito com que as estruturas acompanhem essa evolução”, elogiou o jogador.



Esta quarta-feira, a equipa seguirá viagem para Barcelona e a partir daí para Andorra-a-Velha, palco do jogo de sexta-feira.



Além de Portugal, Andorra e Países Baixos, também a Macedónia do Norte integra o grupo 7, no qual apenas o primeiro classificado se apura diretamente para o Europeu, enquanto o segundo colocado terá de disputar um play-off, caso seja um dos oito melhores das 10 grupos.



A fase final do Campeonato da Europa de 2026, que será organizado por Letónia e Lituânia, países automaticamente qualificados, realiza-se entre 18 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026.