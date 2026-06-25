Pedro Neto: "O objetivo é ganhar à Colômbia"





(Com Lusa)

“Vamos enfrentar um adversário que ficou de fora do último Mundial, mas que tem uma equipa muito boa e que foi finalista da Copa América. É uma equipa muito batalhadora, com muita intensidade e garra e nós temos de igualar ou superar esses aspetos”, afirmou Pedro Neto.O extremo do Chelsea, que foi titular nos primeiros dois jogos de Portugal na competição, falava aos jornalistas no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos, minutos antes de mais um treino de Portugal.“Sabemos que vamos enfrentar mais calor e um estádio com muitos colombianos. Vai ser difícil, intenso. Vai ser um jogo muito vivo, com muita garra, como é normal nas equipas sul-americanas e eu gosto muito disso. Mas, a nossa mentalidade é ganhar sempre e ficar em primeiro”, frisou o jogador de 26 anos.Neto desvalorizou a titularidade que tem vivido com a seleção nacional no Mundial2026 e explicou que nenhum dos 26 jogadores que estão na competição sentem que têm lugar ‘reservado’ na equipa titular de Roberto Martínez.“Qualquer jogador está pronto para ser titular. O selecionador tem mostrado que faz muita rotatividade e todos sentem que têm um papel importante. Essa é uma das forças desta equipa. Todos sabem que podem ajudar e essa mentalidade que temos de manter”, referiu.Questionado sobre o papel de Cristiano Ronaldo na equipa e no balneário, o extremo admitiu que os jogadores têm ambição de conquistar o Campeonato do Mundo também por causa da carreira do avançado de 41 anos.“É uma motivação extra saber que podemos ajudar Ronaldo alcançar o objetivo que lhe falta na carreira. Queremos ganhar por ele e por nós. Nos jogos, sabemos que se a bola chegar até ele, temos alta probabilidade de marcar. Mas, não jogamos para ele, jogamos por todos e para todos”, concluiu o jogador nascido em Viana do Castelo.Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.A seleção portuguesa chega a esta fase depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.A Colômbia, já apurada, lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira com um, e do Uzbequistão, última e ainda a zero.