Pedro Proença admite que Mundial ficou "muito aquém" e quer novo selecionador até final da semana

"Quando assumimos a Federação Portugues de Futebol, esta também não era a nossa opção, mas assumimo-la", refere o presidente da Federação, colocando um ponto final no tempo de Martínez frente à seleção nacional.





"Inicia-se um novo ciclo", que Proença quer que seja de vitória.





Garante que hoje mesmo vai para a Cidade do Futebol para começar a tratar "pessoalmente" de um novo selecionador.





Há várias hipóteses, admite, mas aponta o perfil que pretende: alguém que conheça bem o futebol português e que se identifique com uma dinâmica de vitória que a Federação quer para a seleção.





Pedro Proença quer que "até ao final da semana" haja "novidades concretas e objetivas", porque quer um novo selecionador a trabalhar o quanto antes para enfrentar as próximas provas.





Foi questionado sobre Cristiano Ronaldo, mas nada respondeu, entre uma avalanche de perguntas dos jornalistas.

Sobre as polémicas a envolver o Conselho de Arbitragem, Pedro Proença diz estar "preocupado", mas que não seria este o momento para falar do assunto.





As palavras do presidente da Federação Protuguesa de Futebol surgem na altura em que a seleção nacional chegou a Lisboa. Cristiano Ronaldo não saiu com a equipa no aeroporto.