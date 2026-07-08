Seleção Nacional
Mundial 2026
Pedro Proença admite que Mundial ficou "muito aquém" e quer novo selecionador até final da semana
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol falou aos jornalistas na chegada da seleção a Lisboa depois de ter sido afastada do campeonato do mundo. Assumiu que a prestação ficou "muito aquém do que queríamos". Pedro Proença garante que hoje mesmo vai começar a tratar do novo selecionador. O perfil está traçado: tem de ser alguém que conheça bem o futebol português.
"Quando assumimos a Federação Portugues de Futebol, esta também não era a nossa opção, mas assumimo-la", refere o presidente da Federação, colocando um ponto final no tempo de Martínez frente à seleção nacional.
"Inicia-se um novo ciclo", que Proença quer que seja de vitória.
Garante que hoje mesmo vai para a Cidade do Futebol para começar a tratar "pessoalmente" de um novo selecionador.
Há várias hipóteses, admite, mas aponta o perfil que pretende: alguém que conheça bem o futebol português e que se identifique com uma dinâmica de vitória que a Federação quer para a seleção.
Pedro Proença quer que "até ao final da semana" haja "novidades concretas e objetivas", porque quer um novo selecionador a trabalhar o quanto antes para enfrentar as próximas provas.
Foi questionado sobre Cristiano Ronaldo, mas nada respondeu, entre uma avalanche de perguntas dos jornalistas.
Sobre as polémicas a envolver o Conselho de Arbitragem, Pedro Proença diz estar "preocupado", mas que não seria este o momento para falar do assunto.
As palavras do presidente da Federação Protuguesa de Futebol surgem na altura em que a seleção nacional chegou a Lisboa. Cristiano Ronaldo não saiu com a equipa no aeroporto.