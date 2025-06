Pedro Proença aplaude vitória e apoia Martínez

“Isto é a resposta do talento nacional. Em duas semanas, vamos para a segunda final. É verdadeiramente a afirmação do futebol português e do que é feito por todos. Os rapazes estão de parabéns. No silêncio, vamos dando as respostas que temos de dar. O futebol português vai saborear esta vitória. Vamos estar numa final, o que já começa a ser uma normalidade para estes miúdos e graúdos, que deixam os portugueses felizes”, salientou Pedro Proença, em declarações na zona de entrevistas rápidas da RTP.



Portugal, vencedor da edição inaugural, em 2019, no Porto, apurou-se pela segunda vez para a final da Liga das Nações, ao bater com reviravolta a anfitriã Alemanha (2-1), nas "meias" da quarta edição da competição europeia mais jovem de seleções, em Munique.



“Houve uma afirmação do presente e do futuro. O futebol português continua a fazer um grande trabalho e temos de estar muito satisfeitos”, direcionou Pedro Proença, que pode comemorar o primeiro troféu sénior ao fim de três meses e meio na presidência da FPF.



No domingo, também em Munique, a partir das 20h00 em Lisboa, a equipa das quinas defrontará a Espanha, campeã europeia e detentora do cetro, ou a França, vencedora em 2021, que se enfrentam na outra meia-final na quinta-feira, em Estugarda.



“Queremos que os rapazes estejam bem, preparados e motivados para essa final. Esta é uma geração de ouro, que tem atletas de grande classe e merece o respeito que, muitas vezes, parece que não existe. O futuro está garantido com as novas gerações, porque o nosso país realiza um trabalho extraordinário. Parabéns aos clubes, que são os grandes responsáveis por isso”, vincou Pedro Proença, evocando o título alcançado pela seleção de sub-17 no domingo, ao bater a França (3-0) no jogo decisivo do Europeu, em Tirana.



Questionado sobre a continuidade de Roberto Martínez, o dirigente afirmou não ter nada para comentar e disse que o técnico, cujo contrato perdura até ao Mundial2026, “está a fazer o seu trabalho com qualidade”, sendo que “ninguém pode colocar isso em causa”.



“As coisas estão definidas. É este caminho que seguiremos com esta tranquilidade, este nível de atletas e estas alegrias. Enquanto dirigentes, somos uns simplificadores deste trabalho e temos de dar condições no recato para que os portugueses fiquem satisfeitos. Cá estaremos no domingo com motivação e vontade de fazer cada vez melhor”, referiu.