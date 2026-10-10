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Pedro Proença: "Este é o momento da tranquilidade. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão connosco"
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol desvaloriza o processo disciplinar aplicado a Cristiano Ronaldo.
O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, afirma que este “é o momento da tranquilidade”, garantindo que “há uma grande vontade” de ter Cristiano Ronaldo de volta à Seleção.
“Aquilo que registamos neste momento é uma vontade da Federação Portuguesa de Futebol de poder ter o capitão rapidamente connosco”, disse aos jornalistas no Porto, no mesmo dia em que foi instaurada um processo disciplinar contra Cristiano Ronaldo.
“Aquilo que registamos neste momento é uma vontade da Federação Portuguesa de Futebol de poder ter o capitão rapidamente connosco”, disse aos jornalistas no Porto, no mesmo dia em que foi instaurada um processo disciplinar contra Cristiano Ronaldo.
"Há uma vontade já expressa pelo nosso selecionador que disse que desde que desportivamente estivesse em condições teríamos o nosso capitão conoosco e, fundamental, a vontade do nosso capitão de voltar à Seleção Nacional", explicou, reforçando que "este é o momento de apelar à tranquilidade, à serenidade, porque a vontade é comum e é coletiva", acrescentou.
Sobre as divergências entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, Proença reiterou a classificação de “mal entendido” e defendeu a necessidade de aprender com o caso.
Questionado sobre um eventual castigo ou multa a Ronaldo, no âmbito do processo disciplinar instaurado após a saída do estágio, Proença remeteu a decisão para o Conselho de Disciplina.
“Isso dependerá só do CD, que é um órgão autónomo e fará o trabalho. O que estamos a fazer é preparar o próximo estágio, onde contamos com os 25 jogadores, assim haja condições desportivas”, explicou.
“Isso dependerá só do CD, que é um órgão autónomo e fará o trabalho. O que estamos a fazer é preparar o próximo estágio, onde contamos com os 25 jogadores, assim haja condições desportivas”, explicou.
Criticado face ao silêncio em torno do caso com Cristiano Ronaldo, o dirigente sublinhou, nestas declarações à margem da inauguração do Centro de Formação da Associação de Futebol do Porto, que nas últimas semanas "o foco foi fundamentalmente desportivo".
"Nós queremos ganhar a Liga das Nações, tínhamos quatro jogos muito importantes, havia que dar tranquilidade à equipa em função daquilo que foi acontecendo e foi isso que conseguimos. Quatro jogos, quatro vitórias, fomos o primeiro país a consegui-lo e isto é que nos interessava no último estágio", salientou.
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, este sábado, a instauração de um processo disciplinar a Cristiano Ronaldo.
"Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 9 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 7 de outubro de 2026", lê-se no comunicado.