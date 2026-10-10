Pedro Proença: "Este é o momento da tranquilidade. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão connosco"





"Há uma vontade já expressa pelo nosso selecionador que disse que desde que desportivamente estivesse em condições teríamos o nosso capitão conoosco e, fundamental, a vontade do nosso capitão de voltar à Seleção Nacional", explicou, reforçando que "este é o momento de apelar à tranquilidade, à serenidade, porque a vontade é comum e é coletiva", acrescentou.





Sobre as divergências entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, Proença reiterou a classificação de “mal entendido” e defendeu a necessidade de aprender com o caso.







Questionado sobre um eventual castigo ou multa a Ronaldo, no âmbito do processo disciplinar instaurado após a saída do estágio, Proença remeteu a decisão para o Conselho de Disciplina.



“Isso dependerá só do CD, que é um órgão autónomo e fará o trabalho. O que estamos a fazer é preparar o próximo estágio, onde contamos com os 25 jogadores, assim haja condições desportivas”, explicou.







Criticado face ao silêncio em torno do caso com Cristiano Ronaldo, o dirigente sublinhou, nestas declarações à margem da inauguração do Centro de Formação da Associação de Futebol do Porto, que nas últimas semanas "o foco foi fundamentalmente desportivo".





"Nós queremos ganhar a Liga das Nações, tínhamos quatro jogos muito importantes, havia que dar tranquilidade à equipa em função daquilo que foi acontecendo e foi isso que conseguimos. Quatro jogos, quatro vitórias, fomos o primeiro país a consegui-lo e isto é que nos interessava no último estágio", salientou.





O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, este sábado, a instauração de um processo disciplinar a Cristiano Ronaldo.







"Instauração de processo disciplinar a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por deliberação da Secção Não Profissional, de 9 de outubro de 2026, tendo por objeto o apuramento de eventual relevância disciplinar dos factos participados no dia 7 de outubro de 2026", lê-se no comunicado