Pesadelo em Dublin. Portugal derrotado pela Irlanda

Portugal continuava, com alguma lentidão, a jogar no meio-campo do adversário, que defendia a área com praticamente todos os jogadores, mas num excelente pontapé de Kelleher a lançar Azaz no contra-ataque, o irlandês não conseguiu assistir o colega na área e desperdiçou a primeira oportunidade do jogo da sua equipa. Valeu o corte de João Neves.



A Irlanda jogava no seu sistema preferido, o contra-ataque, e uma bola longa levou novamente perigo à baliza de Diogo Costa, desta vez foi Vitinha a evitar males maiores para a seleção nacional.



Portugal começava a colecionar erros e uma distração de Diogo Costa quase resultou em golo de Parrott, mas a bola saiu para canto. Na sequência do mesmo, a Irlanda inaugurou o marcador por intermédio de Troy Parrott, ao minuto 17.

A seleção nacional ia evidenciando grandes dificuldades para penetrar na defensiva irlandesa e em mais um contra-ataque da Irlanda, Ogbene acertou no poste esquerdo da baliza de Diogo Costa, num remate muito colocado.



Na resposta, Portugal esteve perto de empatar a partida ao minuto 39. Grande confusão na área irlandesa e carambola atrás de carambola Vitinha quase fazia um grande golo, mas Kelleher defendeu. Na sequência da jogada e de um canto, Dalot rematou por cima. Pouco depois João Félix tentou um remate acrobático que foi bloqueado e a bola saiu para canto. Na sequência do canto de novo João Félix a rematar por cima.



Lá diz o ditado que nem não marca sofre e a Irlanda voltou a marcar. Troy Parrott bisava em cima do intervalo e deixava Portugal em apuros.

Apesar de uma entrada forte no encontro e a dominar a posse de bola no meio-campo adversário, os contra-ataques da Irlanda foram constantes e resultaram em dois golos.



Para a segunda parte, Roberto Martínez mexeu na equipa e fez entrar Nélson Semedo e Renato Veiga para os lugares de Cancelo e Gonçalo Inácio.





Portugal entrou para a segunda parte tal como na primeira, a dominar no meio-campo adversário e logo no reatamento do encontro e na sequência de um canto, Vitinha falhou escandalosamente o golo. O remate do jogador do PSG saiu enrolado para fora.



À passagem da hora de jogo, Cristiano Ronaldo é expulso por uma cotovelada nas costas do jogador irlandês O'Shea. Foi a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção nacional.

Martínez voltou a mexer e fez entrar Trincão e Rafael Leão para os lugares de Bernardo Silva e João Félix.



Apesar de Portugal jogar com menos um jogador, a toada da partida manteve-se com mais bola para a equipa das quinas e com a Irlanda a anular as tentativas atacantes portuguesas e a espreitar o contra-golpe. Roberto Martínez voltou a mexer na equipa das quinas e fez entrar Gonçalo Ramos para o lugar de João Neves.





Até ao final registo para um remate do avançado do PSG que o guarda-redes Kelleher defendeu para canto, para um remate de Rúben Neves à entrada da área à figura de Kelleher, e outro tiro de Gonçalo Ramos ao lado do poste direito da baliza irlandesa.



