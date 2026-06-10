Seleção Nacional
Mundial 2026
Portugal 1 - 1 Nigéria
Portugal faz o último teste antes do Mundial2026 de futebol, na receção à Nigéria, em Leiria, onde o selecionador Roberto Martínez apenas terá a baixa de Rafael Leão.
Portugal-Nigéria está agendado para o Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.
Pode acompanhar a última partida da seleção nacional antes do Mundial2026 na RTP1.
Pode igualmente acompanhar o encontro entre Portugal e Nigéria com relato na RTP Antena 1.
Já disponíveis vão estar Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam no sábado o duelo com o Chile (2-1), por terem sido autorizados a chegar mais tarde ao estágio, depois de terem ganho a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, tal como Matheus Nunes, que não defrontou os sul-americanos por questões físicas.
Pode acompanhar a última partida da seleção nacional antes do Mundial2026 na RTP1.
Pode igualmente acompanhar o encontro entre Portugal e Nigéria com relato na RTP Antena 1.
Já disponíveis vão estar Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam no sábado o duelo com o Chile (2-1), por terem sido autorizados a chegar mais tarde ao estágio, depois de terem ganho a Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, tal como Matheus Nunes, que não defrontou os sul-americanos por questões físicas.