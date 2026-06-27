Portugal apurado aponta para o primeiro lugar

(Com Lusa)

A informação consolidada a partir dos grupos já encerrados permite inferir que Portugal tem o apuramento garantido, mesmo que termine em terceiro - uma hipótese remota, mas ainda possível.Depois do empate frente à República Democrática do Congo (1-1), na estreia, Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, e enfrenta agora a Colômbia, rival mais conceituado e que venceu os dois primeiros jogos.Se Portugal empatar será segundo no grupo e em caso derrota pode ‘cair’ para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos (6-1 para 1-2).O jogo está agendado para o Estádio Hard Rock, em Miami Gardens, pelas 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), e será arbitrado pelo australiano Alireza Faghani. À mesma hora, a RD Congo defronta o Uzbequistão e qualifica-se se vencer.Também hoje, o Grupo L chega ao fim, com a Croácia, que segue em terceiro com três pontos e qualifica-se garantidamente se empatar, a enfrentar o já apurado Gana, treinado por Carlos Queiroz, que é segundo, com quatro.Já a Inglaterra, que lidera o grupo também com quatro pontos e está igualmente com passaporte carimbado para os 16 avos de final, enfrenta o Panamá, seleção que já está eliminada.O último grupo a terminar será o J, com a atual campeão mundial Argentina na liderança e já apurada, com seis pontos, a defrontar a eliminada Jordânia, enquanto a Áustria e a Argélia, ambas com três, lutam pela continuidade na prova, sendo que, quando se defrontarem já saberão o que precisam para seguir em frente.