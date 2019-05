Portugal bate Bulgária e vence pela primeira vez num Europeu-sub17 feminino

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 16:10 | Seleção Nacional

Maria Alagoa, aos 06 minutos, Vivianne Bessette, na própria baliza, aos 29, e Maria Negrão, aos 77, marcaram os golos do primeiro triunfo português numa fase final neste escalão feminino - na segunda presença -, vincando a superioridade demonstrada em todo o encontro. Parapunova, ainda antes do intervalo (45+1), fez o golo búlgaro, beneficiando de uma desatenção da guarda-redes lusa.



A equipa comandada por José Paisana assumiu a iniciativa e cedo colheu frutos do seu ascendente, quando Ana Albuquerque encontrou algum espaço sobre a esquerda da área e rematou para defesa incompleta de Dimova, que permitiu a Maria Alagoa abrir a contagem, aos 06 minutos, numa recarga fácil.



Quase sempre no meio campo da Bulgária e colocando muitas dificuldades às investidas das adversárias, Portugal viu Maria Negrão atirar à trave, de livre direto (22), antes chegar ao 2-0 com o contributo infeliz de Bessette, que desviou para a própria baliza um cruzamento da esquerda de Maria Alagoa.



A barra voltou a devolver um remate português, neste caso de Andreia Jacinto (32), mas foi a Bulgária quem acabou por marcar antes do descanso, num lance em que Adriana Rocha se deixou surpreender por um 'balão' de Parapunova que parecia defensável.



Na segunda parte, Portugal manteve o domínio, sempre com mais bola e instalado no meio campo contrário, perante as dificuldades das búlgaras em conduzir lances ofensivos, e voltou a acertar na trave, aos 68 minutos, num centro-remate de Ana Assucena.



O 3-1 acabou por chegar aos 77 minutos, com a marca de talento de Maria Negrão, que confundiu as adversárias em zona frontal e disparou de fora da área para o melhor golo do encontro.



Portugal somou os primeiros três pontos frente ao adversário mais frágil do grupo A, que conta ainda com a Dinamarca, próximo a adversário, na quarta-feira, e a Espanha, campeã em título, com quem fecham a primeira fase, no dia 11. Os dois primeiros apuram-se para as meias-finais.



Jogo no Estádio Druzhba, em Dobrich.



Buklgária - Portugal: 1-3.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadoras:



0-1, Maria Alagoa, 06 minutos.



0-2, Vivianne Bessette, 29 (própria baliza)



1-2, Zdravka Parapunova, 45+1.



1-3, Maria Negrão, 77



Equipas:



- Bulgária: Viktoria Dimova, Dea Popova, Gabriela Naydenova (Yoana Georgieva, 65), Vivianne Bessette, Vanesa Stoycheva, Yana Yordanova (Krasimira Veleva, 83), Yana Dineva (Yoana Georgieva, 65), Dimitra Ivanova, Silvia Dzhaleva (Lia Angelova, 83), Zdravka Parapunova e Aleksandra Palagacheva.



(Suplentes: Mihaela Tihova, Lia Angelova, Krasimira Veleva, Gabriela Hristova, Kristiyana Dimitrova, Simona Stoyanova e Zornitsa Todorova, Plamena Racheva e Yoana Georgieva).



Treinador: Troyan Radulov.



- Portugal: Adriana Rocha, Ana Assucena, Maria Miller, Sofia Silva, Alícia Correia, Ana Albuquerque, Andreia Jacinto, Maria Alagoa (Bárbara Lopes, 62), Marta Ferreira (Joana Caiado, 62), Maria Negrão (Carolina Santana, 89) e Lara Pintassilgo (Luana Marques, 76) .



(Suplentes: Ana Rita Oliveira, Mariana Malva, Inês Oliveira, Bárbara Lopes, Inês Matos, Carolina Santana, Luana Marques e Joana Caiado).



Treinador: José Paisana.



Árbitra: Aleksandra Cesen (Eslovénia).



Ação disciplinar: Cartaão amarelo para Sofia Silva (56).