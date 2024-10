Portugal bate França e garante presença no Mundial de 2025 de futebol de praia

Ainda assim, foram os gauleses que entraram melhor no desafio, chegando à vantagem de dois golos aos seis minutos do encontro por intermédio de Lassami, mas dois minutos depois a igualdade foi reposta, com golos de Miguel Pintado - de pontapé de bicicleta - e Jordan Santos.E aos 11 minutos chegou a reviravolta, com um golo que parecia uma cópia do primeiro da equipa das 'quinas', com Pintado a repetir a manobra acrobática para o conjunto português.Ainda antes do intervalo, Portugal fez o quarto, graças a uma recarga oportuna de Bernardo Lopes após um remate forte de André Lourenço ser travado por um defensor gaulês.Já no segundo tempo, Bê Martins, quase no meio do campo, tirou um adversário do caminho, e colocou a bola no ângulo superior esquerdo francês, sem hipóteses de defesa para Guerin.E, depois, houve outro golo de longe, desta feita pelo guardião Pedro Mano, que atirou forte, de pé direito, e fez o sexto para as cores portuguesas, com o capitão francês, Quentin Gosselin, ainda a reduzir de livre direto, levando a partida a 6-3 para o último e derradeiro tempo, durante o qual o marcador não se alterou.No sábado, Portugal mede forças com a Espanha, às 15:45 portuguesas, para discutir o primeiro lugar no agrupamento 2.

Com os seis pontos somados pelos comandados de Mário Narciso, após a vitória da véspera sobre a Polónia, o apuramento para o próximo mundial está garantido, com a prova marcada para Vitória, nas Seychelles (01 a 11 de maio de 2025), onde Portugal vai tentar repetir as conquistas e 2015 e 2019.





Mário Narciso feliz com apuramento para Mundial de 2025 de futebol de praia



O selecionador português de futebol de praia, Mário Narciso, realçou que a vaga garantida para o Mundial de 2025 é como "se fosse a primeira", e que se trata de uma presença "bastante saborosa" face à qualidade da concorrência.



"É como se fosse a primeira e será uma presença bastante saborosa, também pela dificuldade que tivemos em chegar lá. As equipas cada vez se preparam melhor e não é fácil ganhar", lançou o técnico luso, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Isto, após a vitória sobre França, por 6-3, na segunda ronda da última fase de grupos da qualificação, que decorre em Cádis, na Espanha, e que deu à equipa das 'quinas' um lugar no Campeonato do Mundo de 2025.



"Este jogo hoje, jogámos contra uma equipa que, não tendo a qualidade técnica que nós temos, é uma equipa que fisicamente até é melhor do que nós, gente grande, forte, não foi fácil levar de vencida esta equipa", assinalou Mário Narciso.



"Ouvi a pergunta que fez ao Miguel [Pintado] em relação ao 2-0, vou-lhe confessar que nunca estive preocupado. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde, nós conseguiríamos passar para a frente do marcador", afirmou o selecionador.



E acrescentou: "A nossa equipa é muito técnica, joga bem pelo chão e quando a areia está molhada é muito mais difícil. A areia fica presa, não é tão fácil quando está solta e conseguem fazer aquelas habilidades. Aqui estava a ser um bocadinho mais difícil, mas temos os recursos e foram com esses recursos que conseguimos ganhar este jogo".



Mário Narciso elogiou ainda o "espírito de grupo muito bom", considerando que os jogadores são "um por todos e todos por um".



Por seu turno, Miguel Pintado, autor de dois golos de pontapé de bicicleta que ajudaram Portugal a levar de vencida a turma gaulesa, apontou para o concretizar de um objetivo com a qualificação para o Mundial de 2025.



"Foi um bocado a libertação de todo este trabalho que temos vindo a fazer. Excelente trabalho que tem sido feito após o mundial, temos estado a trabalhar bem por grandes objetivos, sempre por conquistar os títulos que disputamos, é mais um objetivo cumprido e estamos no Mundial", atirou.



Sobre as dificuldades encontradas no confronto com a França, Miguel Pintado considerou que foi fundamental manter o plano de jogo preestabelecido.



"Já tínhamos falado antes do jogo que encaramos sempre este tipo de jogos como uma final, mas tem de haver sempre aquele equilíbrio emocional por parte de todos. Acho que esta é uma equipa muito experiente que conseguiu isso da melhor maneira possível. Apesar de estarmos em desvantagem, tivemos sempre a calma de fazer o nosso jogo, mantivemos as nossas dinâmicas e acabámos por dar a volta ainda no primeiro período e, a partir daí, foi manter o nosso nível e conseguirmos a vitória", sublinhou.



Quanto aos dois golos acrobáticos que marcou, Pintado preferiu repartir o mérito dos lances com os companheiros de seleção.



"Foi um trabalho de equipa, eu não faço os golos sozinho. Felizmente, tenho colegas que me passam bem a bola, com muita qualidade e eu muitas bolas finalizo, corre bem, mas é um trabalho de equipa", salientou.



No sábado, Portugal mede forças com a Espanha, às 16:45 locais (15:45 em Lisboa), para discutir o primeiro lugar no agrupamento 2, com os primeiros classificados dos dois grupos a enfrentarem-se no domingo.