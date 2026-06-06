Portugal bate o Chile





29 de Bruno





Bruno Fernandes somou hoje o 29.º golo pela Seleção Nacional e igualou Nuno Gomes no quinto lugar da lista de melhores marcadores na equipa lusa.



O jogador do Manchester United, que cumpriu hoje a 88.ª internacionalização ‘AA’, fica agora apenas atrás de Cristiano Ronaldo (143 golos), Pauleta (47), o ‘rei’ Eusébio (41), que marcou nove na fase final do Mundial de 1966, e Luís Figo (32).



O médio luso, que cumpriu o primeiro jogo na Seleção principal de Portugal em 10 de novembro de 2017, estreou-se a marcar em 7 de junho de 2018, ao seu sexto jogo, face à Argélia.



Bruno Fernandes ainda era jogador do Sporting, pelo qual ainda marcou o seu segundo golo por Portugal, com os outros 26 a pertencerem à sua passagem pelo Manchester United, clube em que atua desde o meio da época 2019/20.



O médio do gigante inglês tinha apontado o seu último golo em 16 de novembro de 2025, dia em que conseguiu um ‘hat-trick’ na receção à Arménia, que Portugal goleou por 9-1, no Dragão, no último jogo de qualificação para o Mundial de 2026.





(Com Lusa)





No primeiro jogo da Seleção portuguesa no Estádio Nacional desde 2024, Gonçalo Guedes abriu o marcador, aos 58 minutos, com Bruno Fernandes a aumentar a vantagem, aos 75, acabando o Chile por reduzir já nos descontos, aos 90+2, por Cepeda.Guedes, uma das surpresas das escolhas de Roberto Martínez para o próximo Campeonato do Mundo, a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, fez o seu oitavo golo por Portugal e o primeiro desde junho de 2022.Contudo, a partida ficou marcada por uma atitude desnecessária de Rafael Leão, que se envolveu com Iván Román nos descontos da primeira parte e acabou expulso, assim como o chileno.Esta situação deixa o avançado fora do particular de quarta-feira com a Nigéria, em Leiria, e em risco de falhar o arranque do Mundial2026, que será frente à República Democrática do Congo, em 17 de junho, em Houston.Perante uma Seleção chilena bem longe do poderio de outros tempos, Portugal acabou por dominar a partida e podia ter construído um resultado bem mais desnivelado, tal o número de oportunidades que protagonizou em todo o jogo.Do lado negativo, além do vermelho de Rafael Leão, ficou também o golo sofrido, já que o Chile foi praticamente inofensivo durante o encontro.Martínez operou um total de oito substituições e só não utilizou Francisco Trincão, assim como os guarda-redes Diogo Costa e Ricardo Velho. Matheus Nunes, lesionado, e Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que só hoje se juntaram ao estágio, estiveram nas bancadas do Jamor, apesar de terem o nome na ficha de jogo.Já Bruno Fernandes e João Cancelo, foram os únicos que estiveram em campo o tempo inteiro.Cristiano Ronaldo foi titular, mas ficou em branco (saiu ao intervalo), com José Sá a ser o escolhido para defender a baliza lusa e Samu Costa a ter oportunidade de se mostrar no meio campo da seleção nacional.Com Rafael Leão muito ativo na ala esquerda (até à expulsão estava a ser dos melhores em campo), Rúben Dias ficou perto de marcar logo aos quatro minutos (grande defesa do guardião chileno), com o avançado do AC Milan a acertar no poste pouco depois.O jogo tinha sentido único, com Portugal a ter controlo e o Chile a defender com todos os jogadores atrás da bola, e Cristiano Ronaldo voltou a obrigar o guardião Vigouroux a nova boa intervenção.Com pouco espaço, a Seleção Nacional não mais ficou perto do golo até ao intervalo, com a primeira parte a acabar de forma bem agressiva, com os jogadores de ambas as seleções e embrulharem em confrontos e encontrões, situação que acabou com Leão expulso e também o chileno Román.Na segunda parte, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Francisco Conceição e João Cancelo foram os únicos sobreviventes da primeira e foi mesmo o lateral do FC Barcelona a ficar perto do golo com um acrobático pontapé de bicicleta.Pouco depois, a festa finalmente aconteceu no Jamor, com Rúben Neves a encontrar e a isolar Gonçalo Guedes, que concretizou com toda a frieza e calma do mundo perante o guarda-redes do Chile, poucos minutos depois de ter rendido Ronaldo.Já depois de Pedro Neto, um dos melhores na segunda parte, ter ficado perto do 2-0, o segundo aconteceu mesmo, mas por Bruno Fernandes, que atirou certeiro e colocado de fora da área para o seu 29.º golo por Portugal.Nesta altura, já algum público tinha abandonado o Estádio Nacional, talvez devido à substituição de Cristiano Ronaldo ao intervalo.Com a equipa lusa já notoriamente a descomprimir, nos descontos, Cepeda, também com um remate de longe, acabou por reduzir a diferença, batendo um desamparado Rui Silva, que tinha rendido Sá na segunda parte.