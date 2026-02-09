Portugal cabeça de série no sorteio do Mundial2027 de andebol

O sorteio da fase final do torneio, que será disputado entre 13 e 31 de janeiro de 2027, está marcado para 10 de junho, em Munique, Alemanha.



O organismo que rege o andebol mundial deu conta da composição dos potes, com Portugal, que foi quarto classificado na última edição, em 2025, a constar no primeiro, no qual figuram as seleções teoricamente mais fortes, embora o quadro final ainda não esteja completo, com 13 de 32 vagas ainda por preencher.



Desta forma, a equipa comandada por Paulo Jorge Pereira, que assegurou a presença na fase final na Alemanha graças ao quinto lugar alcançado no Euro2026, o melhor resultado de sempre em Campeonatos da Europa, já sabe que irá evitar numa primeira fase a Dinamarca, Alemanha, Croácia, Islândia, Suécia, Egito e Argentina.



De resto, o pote dois será composto exclusivamente por seleções europeias, o três terá, garantidamente, duas seleções da Europa como cabeças de série, além de Brasil, Bahrain, Tunísia, Cabo Verde, Chile e o vencedor do campeonato norte-americano e do Caribe.



O pote 4 incluirá o Qatar, Kuwait, Japão, Argélia, Angola, Uruguai e duas seleções convidadas.



De acordo com o Regulamento das Competições da IHF, o organizador tem o direito de atribuir as equipas aos grupos, pelo que, na primeira fase, a Alemanha já sabe que ficará inserida no Grupo A, em Munique.



A Dinamarca, que se sagrou campeã europeia pela terceira vez, em Herning, no passado dia 01 de fevereiro, jogará no Grupo G, em Kiel, “aproveitando a proximidade da cidade com a fronteira dinamarquesa para atrair o máximo possível de adeptos” daquele país.



Os encontros da fase preliminar são distribuídos de forma que cada equipa tenha pelo menos um dia de descanso entre os jogos, garantindo assim que nenhuma jogue em dias consecutivos, de forma a “preservar a saúde e o desempenho dos jogadores”.



A Ronda Principal e a Taça Presidente acontecem logo após a fase preliminar, igualmente com, pelo menos, um dia de descanso entre todos os jogos de cada equipa, enquanto o ‘final weekend’, na cidade de Colónia, receberá as semifinais, as partidas de atribuição do quinto ao oitavo lugar, o jogo da medalha de bronze e a grande final.



A fase preliminar, na qual só as três melhores seleções avançam para a ‘main round’, terá dois grupos em cada cidade (Munique, Magdeburgo, Kiel e Estugarda), seguindo-se a ‘main round’ em Colónia e Hannover e a Taça Presidente em Magdeburgo.