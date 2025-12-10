Seleção Nacional
Portugal com Polónia, Inglaterra e Sérvia no apuramento para Europeu de sub-19
A seleção portuguesa de futebol de sub-19 vai defrontar em março Polónia, Inglaterra e Sérvia na ronda de elite de apuramento para o Europeu de 2026 da categoria, determinou hoje o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.
Portugal, que venceu o seu grupo na primeira fase, integrará agora o Grupo 2, agendado para março e em local ainda a definir, numa fase em que garantem um lugar no Europeu, a decorrer entre 28 de junho e 11 de julho, os vencedores dos sete grupos, juntando-se ao anfitrião País de Gales.
Também hoje, na sede da UEFA, foi sorteada a fase de apuramento deste escalão para o Europeu de 2027, na República Checa, com Portugal a ter como oponentes Sérvia, Grécia e Cazaquistão, numa caminhada em que a seleção das ‘quinas’ integra a Liga A.
No sorteio da qualificação para o Europeu de sub-17, escalão no qual Portugal é campeão europeu e mundial, o sorteio integrou a equipa das ‘quinas’ na ronda 1 da Liga A, com as congéneres da Sérvia, Bulgária e Andorra.
Os mini-torneios da fase inicial para o Europeu disputam-se entre 01 de julho a 17 de novembro do próximo ano, enquanto a segunda fase realiza-se na primavera de 2027 e decidirá as sete seleções que se juntarão à Letónia na fase final da Euro, apurando também representantes da UEFA para o Mundial da FIFA.
No Europeu de 2026 deste escalão, cuja fase final vai decorrer na Estónia entre 25 de maio e 07 de junho, Portugal está integrado no Grupo 2 da segunda ronda de qualificação, juntamente com Itália, Roménia e Islândia, apurando-se o vencedor para a fase final.
