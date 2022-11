Portugal com registo positivo face a seleções africanas

Nos cinco embates face a conjuntos da CAF, Portugal soma três vitórias, todas tangenciais, um empate e uma derrota, esta logo no primeiro embate, quando, inesperadamente, perdeu por 3-1 com Marrocos, que atirou a seleção lusa para fora do Mundial de 1986.Depois de uma vitória por 1-0 sobre a Inglaterra, selado por Carlos Manuel, e um desaire com a Polónia pelo mesmo resultado, a formação das ‘quinas’ enfrentou Marrocos, na terceira ronda do Grupo F, necessitada apenas de pontuar para seguir em frente.Apesar de o triunfo não ser necessário, o selecionador luso, José Torres, lançou uma equipa de ataque, pela primeira vez com o ‘menino’ Paulo Futre no ‘onze’, e aos 26 minutos já perdia por 2-0, culpa de um ‘bis’ de Kahiri.Na segunda parte, Krimau sentenciou o desaire, e a eliminação dos lusos, de nada valendo, já aos 79 minutos, o ‘golaço’ de Diamantino Miranda. No meio do ‘caso Saltillo’, Portugal ficou-se pela fase de grupos no México, após o terceiro posto de 1966.





2002 com Angola



Em 2002, na terceira presença, Portugal voltou a não defrontar equipas africanas, como na estreia, mas, em 2006, na Alemanha, a seleção lusa estreou-se logo face a Angola.



O encontro disputou-se em Colónia e Portugal venceu por 1-0, graças a um golo madrugador de Pauleta, apontado logo aos quatro minutos, lançando-se para um apuramento prematuro, selado logo ao segundo jogo (2-0 ao Irão).





2010 frente à Costa do Marfim



Para não variar, também foi de África o primeiro oponente luso no Mundial de 2010, disputado precisamente na África do Sul, sendo que o encontro, face à Costa do Marfim, de Didier Drogba, começou como terminou, com um empate a zero.



Face ao que se passou nas restantes jornadas do Grupo G, o empate de Port Elizabeth acabou por ser positivo para Portugal, que selou o apuramento com um 7-0 à Coreia do Norte e novo empate sem golos, face ao Brasil.





2014 vitória sobre o Gana



Em 2014, no Brasil, o encontro luso com um conjunto africano não foi o primeiro da fase de grupos, mas o último, e, face à goleada sofrida face à Alemanha (0-4) e ao empate com os Estados Unidos (2-2), Portugal estava obrigado a golear.



As oportunidades foram muitas em Brasília, mas Portugal esteve desinspirado a finalizar e só venceu o Gana por 2-1, num embate em que o golo da vitória, com sabor a derrota, pertenceu a Cristiano Ronaldo, aos 80 minutos.





2018 vingança sobre Marrocos



Na última edição, em 2018, Portugal reencontrou, 32 anos depois, a seleção de Marrocos e logrou a "vingança", de novo com um tento de Ronaldo a decidir (1-0), desta vez bem cedo, logo aos quatro minutos, no Estádio Luzhniki, em Moscovo.



O capitão luso passou a somar, então, quatro golos em dois jogos, depois do "hat-trick" à Espanha (3-3) a abrir, mas, depois disso, não mais marcou, com a Portugal a chegar aos "oitavos", mas a cair nessa fase perante o Uruguai (1-2).



A estreia da formação das quinas na edição de 2022 está marcada para quinta-feira, pelas 19h00 locais (16h00 em Lisboa), frente ao Gana, em encontro da primeira jornada do Grupo H, marcado para o Estádio 974, em Doha.