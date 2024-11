Portugal com todos disponíveis no último treino antes da Croácia

No Estádio Poljud, em Split, os jogadores de campo efetuaram um pequeno período de corrida, nos 15 minutos abertos à comunicação social, e exercícios de aquecimento com e sem bola, num ambiente de boa disposição.

Já os três guarda-redes, trabalharam numa outra zona do relvado, com exercícios específicos de baliza, enquanto o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, assistiu à sessão sentado no banco de suplentes.

Depois do triunfo na sexta-feira frente à Polónia (5-1), a seleção portuguesa garantiu o apuramento para os quartos de final, com o estatuto de cabeça de série, por ter assegurado o primeiro lugar do grupo.

O avançado Fábio Silva, em estreia, e o extremo Geovany Quenda, que se pode tornar o mais novo de sempre a jogar na seleção principal, foram chamados ao grupo de trabalho, face às dispensas de Bernardo Silva, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, este último a cumprir castigo.

Portugal lidera o Grupo A1, com 13 pontos, seguido da Croácia com sete, enquanto Polónia e Escócia somam ambos quatro.

O jogo entre Croácia e Portugal está agendado para segunda-feira, pelas 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Poljud, em Split, num duelo que será arbitrado pelo italiano Davide Massa.