Portugal começa a preparar duelo com a Geórgia

Portugal, já qualificado para os oitavos de final e com o primeiro lugar garantido, começa hoje a preparar à porta fechada o duelo com a Geórgia, no encontro que fecha o Grupo F do Euro2024.

Após o triunfo de sábado sobre a Turquia (3-0), em Dortmund, a seleção nacional, já sem a pressão do apuramento, começa a trabalhar com vista à partida de quarta-feira com os georgianos, em Gelsenkirchen, palco o primeiro embate de sempre entre os dois países.



Em Marienfeld, ‘quartel-general’ da equipa lusa na Alemanha, o dia será totalmente fechado para a comunicação social, sendo esperado, como é hábito, que os titulares no jogo frente aos turcos sejam poupados e façam apenas trabalho de recuperação.



Depois de somar amarelos nos dois primeiros jogos, Rafael Leão é baixa certa, por castigo, para o jogo com a Geórgia, que, apesar de estar no último lugar, apenas com um ponto, ainda tem possibilidades de alcançar os oitavos de final.



Portugal soma seis pontos no agrupamento, seguido da Turquia em segundo, com três, e da República Checa em terceiro, com um.



O Geórgia-Portugal, de terceira e última jornada do Grupo F, está agendado para as 21:00 locais (20:00 horas de Lisboa) de quarta-feira, na Veltins Arena.