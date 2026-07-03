Seleção Nacional
Mundial 2026
Portugal começa a preparar duelo com Espanha
A seleção portuguesa começa hoje, horas depois de eliminar a Croácia, a preparar o duelo com a Espanha, dos oitavos de final do Mundial de futebol, com um dia completamente fechado em Toronto, no Canadá.
Portugal tem um treino agendado para as 11:00 locais (16:00 em Lisboa) no Centennial Park, nos arredores de Toronto, recinto que já tinha sido utilizado antes do duelo com os croatas.
Como é habitual nos dias após os jogos, o treino será completamente fechado à comunicação social, assim como o restante dia da comitiva lusa em solo canadiano.
Os jogadores utilizados com a Croácia deverão apenas fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes estarão à disposição do selecionador Roberto Martínez.
No sábado, a seleção nacional já viaja até Dallas e regressa aos Estados Unidos e também ao estado do Texas.
Na quinta-feira, Portugal venceu por 2-1 a Croácia, com um golo de Gonçalo Ramos, aos 90+4 minutos, depois de Ivan Perisic adiantar os croatas, aos 53, e Cristiano Ronaldo empatar de penálti, aos 68.
O Portugal-Espanha, dos oitavos de final, está agendado para segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, e tem início marcado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).
Como é habitual nos dias após os jogos, o treino será completamente fechado à comunicação social, assim como o restante dia da comitiva lusa em solo canadiano.
Os jogadores utilizados com a Croácia deverão apenas fazer trabalho de recuperação, enquanto os restantes estarão à disposição do selecionador Roberto Martínez.
No sábado, a seleção nacional já viaja até Dallas e regressa aos Estados Unidos e também ao estado do Texas.
Na quinta-feira, Portugal venceu por 2-1 a Croácia, com um golo de Gonçalo Ramos, aos 90+4 minutos, depois de Ivan Perisic adiantar os croatas, aos 53, e Cristiano Ronaldo empatar de penálti, aos 68.
O Portugal-Espanha, dos oitavos de final, está agendado para segunda-feira, em Arlington, nos Estados Unidos, e tem início marcado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).
(Com Lusa)