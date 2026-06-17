Portugal começa sem Ruben Dias





(Com Lusa)

“Ruben Dias não está 100%, então não está apto para o jogo. Não é o momento de arriscar. Está a trabalhar individualmente e acho que faz sentido continuar com a recuperação”, afirmou Roberto Martínez no Estádio NRG, na conferência de imprensa de antevisão do encontro da primeira jornada do Grupo K.Desde que a seleção portuguesa chegou a Palm Beach, na Flórida, local escolhido para estagiar, o central do Manchester City trabalhou sempre de forma limitada e à margem da equipa, ficando agora confirmado que realmente não está em condições para defrontar o rival africano.“O Ruben Dias chegou perfeitamente ao estágio em Lisboa. Trabalhou muito durante a preparação e durante os jogos particulares. Acabou por levar um golpe durante o jogo com a Nigéria. Está tudo bem, mas não vamos arriscar. Acho que para um jogador atuar num jogo de um Mundial tem de estar a 100% e o Rúben, neste momento, não está a esse nível”, explicou o técnico de 52 anos.Ruben Dias, de 29 anos, é um dos jogadores mais experientes da seleção portuguesa, com 76 jogos e três golos, e passou a ser o ‘patrão’ de defensiva lusa desde que Pepe acabou a carreira após o Euro2024.O Portugal-República Democrática do Congo está agendado para hoje às 12:00 locais (18:00 de Lisboa), em Houston, no Estádio NRG, e terá arbitragem de Abdulrahman Al Jassim, do Qatar.Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).