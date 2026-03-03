Portugal "confiante" para defrontar Kosovo no caminho para Europeu feminino sub-17

Em declarações de antevisão à partida com as kosovares, a defesa lusa, com 29 internacionalizações pelas camadas jovens, vincou a confiança do grupo para o segundo jogo da ronda de apuramento e destacou as semelhanças entre o próximo adversário e a equipa húngara.



"É uma equipa que se assemelha muito à Hungria, defendem com um bloco baixo. Nós somos uma equipa bastante unida, temos uma enorme capacidade de trabalho e juntas vamos ultrapassar cada dificuldade que elas nos possam colocar. Estamos confiantes para este segundo jogo", começou por dizer a defesa.



Rilhó destacou ainda o espírito de grupo como um dos principais trunfos da seleção.



"Somos uma grande família, acho que já demonstrámos isso dentro e fora de campo", disse, recordando a dedicatória da vitória inaugural à colega Francisca Fernandes, que sofreu uma lesão grave, bem como ao público presente e às famílias das jogadoras.



Olhando para o terceiro e último jogo da fase de apuramento, frente à Espanha, no sábado, Rilhó mostrou-se ambiciosa.



“O jogo contra a Espanha é um daqueles que qualquer jogadora quer jogar, porque são da Liga A, são das melhores e todas queremos jogar esse jogo. Estamos a trabalhar para isso e acho que no final podemos ser felizes", afirmou.



Portugal estreou-se com uma vitória (1-0) diante da Hungria, numa fase de apuramento em que se qualificam os vencedores da cada um dos sete grupos, em fase final que vai decorrer na Irlanda do Norte, entre 04 e 17 de maio.