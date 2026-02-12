Em direto
Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales na Liga das Nações 2026/27

Portugal defende o título da Liga das Nações em futebol frente a Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Bruxelas.

A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro.

A `final four` da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027, pelos vencedores dos quartos de final, entre 25 e 30 de março do próximo ano.

Composição dos grupos da edição 2026/27 da Liga das Nações, segundo o sorteio realizado em Bruxelas:

Liga A

Grupo A1

França, Itália, Bélgica e Turquia

Grupo A2

Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia

Grupo A3

Espanha, Croácia, Inglaterra e República Checa

Grupo A4

Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales

Liga B

Grupo B1

Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedónia do Norte

Grupo B2

Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte

Grupo B3

Israel, Áustria, República da Irlanda e Kosovo

Grupo B4

Polónia, Bósnia-Herzegovina, Roménia e Suécia

Liga C

Grupo C1

Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino

Grupo C2

Montenegro, Arménia, Chipre e Letónia/Gibraltar

Grupo C3

Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldova

Grupo C4

Islândia, Bulgária, Estónia e Luxemburgo/Malta

Liga D

Grupo D1

Gibraltar/Letónia, Malta/Luxemburgo e Andorra

Grupo D2

Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein

