Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales na Liga das Nações 2026/27
Portugal defende o título da Liga das Nações em futebol frente a Dinamarca, Noruega e País de Gales no Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações em futebol, ditou o sorteio hoje realizado em Bruxelas.
A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro.
A `final four` da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027, pelos vencedores dos quartos de final, entre 25 e 30 de março do próximo ano.
Composição dos grupos da edição 2026/27 da Liga das Nações, segundo o sorteio realizado em Bruxelas:
Liga A
Grupo A1
França, Itália, Bélgica e Turquia
Grupo A2
Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia
Grupo A3
Espanha, Croácia, Inglaterra e República Checa
Grupo A4
Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales
Liga B
Grupo B1
Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedónia do Norte
Grupo B2
Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte
Grupo B3
Israel, Áustria, República da Irlanda e Kosovo
Grupo B4
Polónia, Bósnia-Herzegovina, Roménia e Suécia
Liga C
Grupo C1
Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino
Grupo C2
Montenegro, Arménia, Chipre e Letónia/Gibraltar
Grupo C3
Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldova
Grupo C4
Islândia, Bulgária, Estónia e Luxemburgo/Malta
Liga D
Grupo D1
Gibraltar/Letónia, Malta/Luxemburgo e Andorra
Grupo D2
Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein