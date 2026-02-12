Portugal defronta Dinamarca, Noruega e País de Gales na Liga das Nações 2026/27

A fase de grupos da edição 2026/27 vai ser disputada em dois períodos, após o Mundial2026, com as quatro primeiras jornadas a decorrerem entre 24 de setembro e 06 de outubro e as duas últimas entre 12 e 17 de novembro.

A `final four` da quinta edição da Liga das Nações, competição em que Portugal é o único vencedor repetente (2018/19 e 2024/25), e que já foi conquistada por França (2020/21) e Espanha (2022/23), vai ser disputada entre 09 e 13 de junho de 2027, pelos vencedores dos quartos de final, entre 25 e 30 de março do próximo ano.

Composição dos grupos da edição 2026/27 da Liga das Nações, segundo o sorteio realizado em Bruxelas:



Liga A



Grupo A1



França, Itália, Bélgica e Turquia



Grupo A2



Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia



Grupo A3



Espanha, Croácia, Inglaterra e República Checa



Grupo A4



Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales



Liga B



Grupo B1



Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedónia do Norte



Grupo B2



Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte



Grupo B3



Israel, Áustria, República da Irlanda e Kosovo



Grupo B4



Polónia, Bósnia-Herzegovina, Roménia e Suécia



Liga C



Grupo C1



Albânia, Finlândia, Bielorrússia e San Marino



Grupo C2



Montenegro, Arménia, Chipre e Letónia/Gibraltar



Grupo C3



Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldova



Grupo C4



Islândia, Bulgária, Estónia e Luxemburgo/Malta



Liga D



Grupo D1



Gibraltar/Letónia, Malta/Luxemburgo e Andorra



Grupo D2



Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein

