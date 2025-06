Portugal defronta Egito no Mundial de andebol sub-21

Depois de ter assegurado o primeiro lugar do Grupo II da fase principal do Mundial, Portugal, com um pleno de cinco vitórias na competição, aguardava o desfecho do Grupo IV, com a seleção alemã a confirmar o seu favoritismo frente ao Egito, por 29-25.



A formação lusa, comandada pelo selecionador Carlos Martingo, defronta a seleção egípcia, campeã na "sua" edição de 1993 e terceira classificada em 1999 e em 2019, que apenas perdeu terça-feira, diante dos germânicos após quatro triunfos.



Portugal disputa a sua terceira presença nas meias-finais de um Campeonato do Mundo, depois do terceiro lugar em 1995, na Argentina, e do quarto em 2019, em Espanha, onde perdeu diante dos egípcios a disputa pelo bronze (37-27).



Esta já é a quinta vez lusa nos oito primeiros em Mundiais de sub-21, na 12.ª participação em 25 edições.



Caso supere a única seleção não europeia nos "quartos", em Sosnowiec, na quinta-feira, a partir das 20h00 em Lisboa, Portugal volta a jogar na sexta, frente ao vencedor do embate entre Eslovénia, primeiro classificado do Grupo I da "main round", e as Ilhas Faroé, segundo do grupo III.



As restantes vagas nas "meias" vão resultar dos embates entre Dinamarca, três vezes campeã e seis finalista, e Noruega e entre Alemanha, três vezes vencedora e uma "vice", e Suécia, três vezes campeã e outras tantas derrotada na final.