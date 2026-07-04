Portugal e Espanha em Arlington perante 94.000 espetadores

Inaugurado em 2009, com um custo de 1,3 mil milhões de dólares (cerca de 1,1 mil milhões de euros), o Estádio AT&T serve principalmente de casa para os Dallas Comboys, equipa da Liga de futebol americano (NFL), mas já acolheu grandes eventos desportivos, como o SuperBowl, a final da NFL, e o jogo ‘All-Star’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), com recordes de assistência à mistura.



Depois de eliminar a Croácia (2-1), nos 16 avos de final, no BMO Field, em Toronto, naquele que é estádio com menor capacidade do torneio (cerca de 43 mil espetadores), Portugal vai defrontar a Espanha nos oitavos de final com 94 mil adeptos nas bancadas, num recinto climatizado de 2.300 metros quadrados.



O Estádio AT&T tem normalmente capacidade para 84.00 espetadores, mas a FIFA optou por acrescentar ainda mais lugares, tendo em conta que é complexo com mais jogos na competição (nove).



Para já, no Mundial2026, a cidade de Arlington, que fica situada a cerca de 30 quilómetros de Dallas, recebeu os jogos Países Baixos-Japão (2-2), Inglaterra-Croácia (4-2), Argentina-Áustria (2-0), Japão-Suécia (1-1) e Jordânia-Argentina (1-3), todos a contar para a fase de grupos.



Foi também no Estádio AT&T que a Noruega bateu a Costa do Marfim (2-1) e passou para os oitavos de final, assim como o Egito perante a Austrália (1-1, 4-2 nas grandes penalidades).



Depois do Portugal-Espanha, Arlington ainda vai ser palco de um dos duelos das meias-finais, em que poderá estar a seleção lusa, caso se mantenha em prova.



Além de uma cobertura retrátil, o Estádio AT&T conta com um ecrã gigante suspenso sobre o relvado e tem construção que permite expandir a capacidade para mais de 100.000 pessoas em eventos especiais.



Isso aconteceu em setembro de 2009, quando 105.121 adeptos estiveram no jogo entre os Dallas Cowboys e os New York Giants, naquela que é até hoje a maior assistência num encontro da fase regular da NFL.



Novo recorde aconteceu em 2010, com 108.713 espetadores no jogo ‘All-Star’ da NBA, e em 2016, quando o Wrestemania, o maior espetáculo de luta livre de entretimento levou 101.763 fãs ao recinto.



O Portugal-Espanha, dos oitavos de final, está agendado para segunda-feira e tem início marcado para as 14:00 locais (20:00 em Lisboa).



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



