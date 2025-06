Portugal faz história na noite de "Herr" Conceição

Em Munique, na primeira meia-final da prova, Francisco Conceição saltou do banco e refez o empate na partida, aos 63 minutos, com um grande golo, depois de Wirtz ter dado vantagem aos alemães, aos 48, e revolucionou completamente a partida.



Com justiça, Cristiano Ronaldo confirmou a reviravolta, aos 68 minutos, numa segunda parte simplesmente avassaladora de Portugal, em que dominou e podia e devia ter aumentado a vantagem.



Praticamente na primeira jogada em que participou, Francisco Conceição, descaído pela direita, fugiu pelo campo fora e ainda algo longe da grande área atirou em jeito para um "golaço", refazendo um empate justo no marcador.



Francisco Conceição celebrou ao fim de apenas cinco minutos em campo e deu início à reviravolta nacional, 25 anos depois do "hat-trick" do seu pai, Sérgio Conceição, face aos alemães na conclusão do Grupo A do Euro2000 (3-0), em Roterdão, nos Países Baixos.



Foi no Allianz Arena que a seleção nacional acabou com o feitiço alemão, pondo fim a uma série de cinco derrotas seguidas nos últimos 25 anos, sempre em fases finais.