Portugal fecha fase da Nations League com olhos no caminho para o Mundial 2027

A Seleção Nacional feminina prepara-se para encerrar a sua participação no Grupo 3 da Liga B da UEFA Women’s Nations League, com dois encontros decisivos frente a Letónia e Finlândia. A convocatória foi revelada esta quarta-feira por Francisco Neto, na Cidade do Futebol, e inclui 25 jogadoras.





O primeiro duelo está agendado para o dia 5 de junho, às 20h00, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, onde Portugal recebe a Letónia. Quatro dias depois, a 9 de junho, às 18h00, a equipa das quinas desloca-se a Tampere para medir forças com a Finlândia, no Tammelan Stadion.





Estes desafios marcam o encerramento da primeira etapa da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2027, que se realizará no Brasil, e surgem numa fase particularmente positiva para a formação orientada por Francisco Neto.





Líder isolado do Grupo 3, Portugal soma 12 pontos em quatro jogos, resultado de um percurso irrepreensível, com quatro vitórias em outras tantas jornadas. O trajeto começou com um triunfo por 2-0 frente à Finlândia, seguido de uma vitória por 4-0 diante da Eslováquia. Na terceira ronda, as Navegadoras venceram a Letónia por 3-0, em Riga, fechando esta série com um triunfo por 2-1 na Eslováquia.





Este desempenho garante, desde já, a presença no play-off de apuramento para o Mundial 2027, mantendo intactas as ambições de subida à Liga A.





A Finlândia ocupa atualmente a segunda posição do grupo, com nove pontos, ainda na luta pelos lugares cimeiros, enquanto a Eslováquia segue em terceiro, com três pontos. Já a Letónia continua sem pontuar na competição.





De acordo com o regulamento, os vencedores dos grupos da Liga B asseguram a promoção direta à Liga A e entram nos play-offs como cabeças de série. As equipas classificadas em segundo e terceiro lugar também seguem para esta fase, embora sem esse estatuto, ao passo que o último classificado é despromovido à Liga C.





Convocadas de Portugal:

Guarda-redes : Inês Pereira (Dep. Corunha), Patrícia Morais (SC Braga), Rute Costa (SCU Torreense)

: Inês Pereira (Dep. Corunha), Patrícia Morais (SC Braga), Rute Costa (SCU Torreense) Defesas: Alice Marques (Sevilla FC), Carole Costa (SL Benfica), Carolina Correia (SCU Torreense), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (SL Benfica), Joana Marchão (Servette), Nelly Rodrigues (Nantes)

Alice Marques (Sevilla FC), Carole Costa (SL Benfica), Carolina Correia (SCU Torreense), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (SL Benfica), Joana Marchão (Servette), Nelly Rodrigues (Nantes) Médios : Andreia Bravo (Sporting CP), Andreia Faria (Al Nassr), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Strasbourg), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (SC Braga), Pauleta (SL Benfica), Tatiana Pinto (Juventus FC)

: Andreia Bravo (Sporting CP), Andreia Faria (Al Nassr), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Dolores Silva (Levante), Fátima Pinto (Strasbourg), Kika Nazareth (Barcelona), Nádia Bravo (SC Braga), Pauleta (SL Benfica), Tatiana Pinto (Juventus FC) Avançadas: Ana Capeta (Juventus FC), Carolina Santiago (Sporting CP), Diana Silva (SL Benfica), Jéssica Silva (Al-Hilal), Lúcia Alves (SL Benfica), Nádia Gomes (Chicago Stars)





Com o apuramento já assegurado para a fase seguinte, Portugal entra nestes últimos jogos com o objetivo de consolidar a liderança e manter o registo imaculado, reforçando o estatuto de candidato à subida e de presença assídua nas fases finais das grandes competições internacionais.