Portugal ganhou na única vez que defrontou o Gana

Há oito anos e meio, em Brasília, a seleção das quinas, na altura comandada por Paulo Bento, chegou à última jornada da fase de grupos aflita, uma vez que precisava de golear os ganeses, após sofrer uma pesada derrota na estreia frente à Alemanha (4-0) e só ter conseguido empatar com os Estados Unidos (2-2).No Estádio Nacional Mané Garrincha, Portugal começou por beneficiar de um golo na própria baliza, de John Boye, aos 31 minutos, mas, nem mesmo estando no comando do marcador, soube aproveitar, permitindo que os africanos restabelecessem a igualdade, pelos pés de Asamoah Gyan, aos 57.O resultado só viria a ficar fechado quando Cristiano Ronaldo anotou o tento do triunfo, aos 80 minutos, mas já tarde para os lusos irem a tempo da goleada necessária.Mais de oito anos depois, portugueses e ganeses voltam a defrontar-se, sendo que, no lado luso, os "sobreviventes" são o guarda-redes Rui Patrício, o defesa Pepe, o médio William Carvalho e o capitão Cristiano Ronaldo, enquanto nos africanos os irmãos Jordan e Andre Ayew voltam a encontrar Portugal.A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, a partir das 19h00 (16h00 em Lisboa).Depois de defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, na segunda-feira, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro.A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro.