Portugal goleia Eslováquia e lidera grupo na qualificação para o Mundial feminino
A seleção portuguesa feminina de futebol venceu sábado a Eslováquia por 4-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B3, na qualificação para o Mundial de 2027, e lidera a `poule` de forma isolada.
Depois do triunfo na estreia frente à Finlândia (2-0), a formação das `quinas`, que caiu para a Liga B ao ser quarta classificada do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, bateu hoje em Barcelos as eslovacas, com golos apontados por Ana Capeta, aos 19 e 44 minutos, Carolina Santiago, aos 48, e Jéssica Silva, aos 74.
Na classificação, de um grupo que qualifica os três primeiros para os play-offs e promove o primeiro à Liga A, Portugal lidera isolado com seis pontos, seguindo-se a Eslováquia e a Finlândia, ambas com três, enquanto a Letónia segue em último, ainda sem pontuar.