Portugal goleia Hungria e está nos quartos

Erick Mendonça, aos 23 segundos, Lúcio Rocha, aos seis minutos, Diogo Santos, aos 22, Tomás Paçó, aos 25, e Pany Varela, aos 34, selaram o segundo triunfo da formação das `quinas`, depois do 6-2 à Itália, enquanto Rutai reduziu para os magiares, aos 36.

O novo triunfo deixa Portugal na liderança isolada do Grupo D, com seis pontos, contra três da Hungria, e, para garantir já hoje o apuramento e a vitória no agrupamento, necessita que a Polónia não vença a Itália, duas seleções ainda sem pontos, no outro jogo do grupo.



Ao contrário do duelo inaugural contra a Itália, desta feita foi Portugal a iniciar da melhor maneira o encontro e, logo aos 23 segundos, na primeira ocasião, não se fez rogado, com Erick, num forte disparo de primeira, a apontar o primeiro tento.



A entrada forte prosseguiu e, aos seis minutos, a equipa das ‘quinas’ aumentou a vantagem, num excelente esforço de Diogo Santos, a intercetar uma bola e a ser mais forte num ressalto, oferecendo a Lúcio Rocha, que rematou para a baliza deserta.



Portugal somou várias oportunidades de perigo, em que numas falhava o alvo e noutras o guarda-redes Marcell Alasztics se impunha, enquanto Bernardo Paçó, na outra baliza, pouco trabalho teve, um dia após o nascimento do seu primeiro filho.



A Hungria apostou desde muito cedo no ‘5x4’, mas a estratégia arrojada não negou a Portugal mais golos na segunda parte, com Diogo Santos a aproveitar novo erro dos húngaros para, num corte em jeito de remate, apontar o terceiro golo, aos 22 minutos.



Tomás Paçó recebeu pela ala esquerda e também colocou o seu nome na lista dos marcadores, aos 25 minutos, ao rematar potente e sem possibilidade de reação de Marcell Alasztics, embora a Hungria tenha reagido logo de imediato, mas a atirar ao poste.



Afonso Jesus recuperou a bola e Pany Varela avançou com ela em esforço rumo ao 5-0, aos 34 minutos, diante do ‘5x4’ que a Hungria apresentava e só deu frutos aos 36, quando Balázs Rutai ‘encheu’ o pé e bateu Edu.



Jogo na Arena Stozice, em Liubliana.



Hungria – Portugal, 1-5.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Erick, 23 segundos.



0-2, Lúcio Rocha, 06 minutos.



0-3, Diogo Santos, 22.



0-4, Tomás Paçó, 25.



0-5, Pany Varela, 34.



1-5, Balázs Rutai, 36.







Equipas:



- Hungria: Marcell Alasztics, János Rábl, Lajos Szabó, Baltazár Büki e Roland Bencsik. Jogaram ainda Patrik Pál, Máté Suscsák, Dávid Vatamaniuc-Bartha, Zoltán Szalmás, Mátyás Kajtár, Rafinha, Márk Fekete, Balázs Rutai e Gergo Gémesi.



Selecionador: Sergio Mullor.



- Portugal: Bernardo Paçó, André Coelho, Tiago Brito, Pany Varela e Erick. Jogaram ainda Bruno Coelho, Afonso, Diogo Santos, Kutchy, Lúcio Rocha, Tomás Paçó, Pauleta, Rúben Góis e Edu.



Selecionador: Jorge Braz.







Árbitros: Bogdan Valentin Hanceariuc (Roménia) e Kaloyan Kirilov (Bulgária).



Ação disciplinar: Nada a assinalar.



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.