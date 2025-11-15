Portugal goleia Macedónia e encaminha-se na qualificação para o Europeu de sub-19

O combinado luso marcou cedo, aos seis minutos, por Afonso Patrão, o que ajudou a desbloquear mais um jogo de sentido único.



Emílio Peixe fez duas alterações relativamente ao primeiro jogo, colocando Duarte Soares e Eduardo Fernandes de início, e fez pequenos ajustes ao nível da agressividade e da circulação da bola, com evidentes benefícios ao longo do primeiro tempo.



Frente a um bloco baixo, como já sucedera diante da Estónia (1-1), com uma primeira linha de cinco e outra, muito próxima, de quatro elementos - Latifi parecia uma ‘ilha’, mas ainda dentro do meio-campo da Macedónia -, a subida dos níveis de agressividade da equipa lusa e a velocidade de circulação permitiam combinar o jogo interior e pelos corredores.



Bem cedo no jogo, Patrão deu o peito à bola e bateu Iloski, guarda-redes que voltaria a ser batido pelo central Rui Silva, aos 26 minutos, superior no jogo aéreo, na sequência de um canto, com Duarte Soares a anotar o terceiro, aos 38, a emendar, ao segundo poste, um cruzamento da direita.



Antes e depois deste momento, o defesa do Benfica enviou uma bola ao ‘ferro’ e 'aqueceu' as luvas a Iloski, assistindo, já no segundo tempo, aos 66 minutos, João Trovisco, para o quarto golo, a finalizar uma triangulação iniciada em Eduardo Felicíssimo.



Portugal continuou por cima do jogo no segundo tempo, mas o ritmo abrandou e os lances de perigo diminuíram, apesar dos esforços de quem entrou, com a Macedónia a conseguir reduzir aos 71 minutos, por Sabotikj, num remate forte e colocado à entrada da área lusa.



Portugal soma os mesmos quatro pontos da Bélgica, mas tem vantagem na diferença de golos, com as duas equipas a defrontarem-se na terça-feira, no encerramento desta primeira fase de qualificação. Segue-se a Estónia, com dois pontos, em terceiro lugar, e a Macedónia do Norte, ainda sem pontuar, ocupa o último.



As duas primeiras seleções de cada grupo em competição, bem como o melhor terceiro classificado, juntar-se-ão à Espanha na Ronda de Elite, a realizar na primavera de 2026 (sorteio a 10 de dezembro) e que determinará as sete nações que acompanharão o País de Gales na fase final, de 28 de junho a 11 de julho.







Jogo no Estádio Municipal das Laranjeiras, em Paredes.



Portugal – Macedónia do Norte, 4-1.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Afonso Patrão, 06 minutos.



2-0, Rui Silva, 26.



3-0, Duarte Soares, 38.



4-0, João Trovisco, 66.



4-1, Sabotikj, 71.







Equipas:



- Portugal: Diogo Ferreira, Daniel Costa (Salvador Blopa, 62), Rui Silva, Afonso Sousa, Duarte Soares, Eduardo Felicíssimo (André Miranda, 71), Tiago Silva (Tiago Ferreira, 46), Flávio Gonçalves (Gabriel Silva, 46), Sandro Vidigal, Afonso Patrão (João Trovisco, 62) e Eduardo Fernandes.



(Suplentes: Mathias da Silva, Hélder Faria, Salvador Blopa, André Miranda, Afonso Meireles, Tiago Ferreira, Francisco Silva, Gabriel Silva e João Trovisco.)



Treinador: Emílio Peixe.



- Macedónia do Norte: Iloski, Aslani, Ceka, Stojanoski, Mehmed (Kasami, 81), Andonovski (Kish, 73), Sabotikj, Damjanovski (Loki, 46), Radevski, Brankovski (Murdjeski, 46) e Latifi (Ali, 73).



(Suplentes: Trajkovski, Murdjeski, Atanasovski, Ali, Kish, Hoti, Ristov, Kasami e Loki.)



Treinador: Erhan Selimi.







Árbitro: Jamie Robinson (Irlanda do Norte).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Silva (12), Andonovski (64) e Eduardo Felicíssimo (71).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.



