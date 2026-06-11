Seleção Nacional
Mundial 2026
Portugal mantém quinto lugar do ranking FIFA
A Seleção Nacional segurou o quinto lugar do ranking da FIFA, hoje atualizado no dia que arranca o Mundial2026, com a campeã Argentina a recuperar a liderança.
Depois de ter subido ao quinto lugar na última atualização, em abril, a equipa das ‘quinas’ manteve o posto antes do arranque do Mundial2026, que se disputa de hoje a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Numa inversão do que tinha acontecido em abril, a Argentina subiu ao primeiro lugar, por troca com a França, finalista vencida do Mundial2022 e que desce a terceira, enquanto a Espanha, campeã europeia, se mantém no segundo lugar e a Inglaterra em quarto.
No top 10, verifica-se apenas mais uma mudança, com Marrocos a ultrapassar os Países Baixos na sétima posição.
Os adversários de Portugal no Grupo K do Mundial2026 mantiveram as posições, com a Colômbia a seguir no 13.º posto, com a RD Congo a ser 46.ª posto e o Uzbequistão a estar em 50.º.
Sem contar com o Brasil (sexto), Cabo Verde, que vai fazer a estreia em Mundiais, continua a ser o melhor dos países lusófonos, ao subir ao 67.º posto, à frente de Angola (88.ª), Moçambique (103.º), Guiné-Bissau (132.ª), Macau (193.º), São Tomé e Príncipe (195.º), treinado pelo português Ricardo Monsanto, e Timor-Leste (201.º), de Zé Pedro.
Carlos Queiroz será o único treinador português no Mundial2026, com o ‘seu’ Gana a estar no 73.º posto.
A Guiné, treinada por Paulo Duarte, desceu para o 81.º lugar, enquanto o Kuwait, orientado por Hélio Sousa, subiu ao 133.º posto.
Ranking da FIFA em 11 de junho de 2026
1. (3) Argentina, 1.877,27 pontos.
2. (2) Espanha, 1.874,71.
3. (1) França, 1.870,70.
4. (4) Inglaterra, 1.828,02.
5. (5) PORTUGAL, 1.767,85.
6. (6) Brasil, 1.765,86.
8. (8) Marrocos, 1.755,10.
8. (7) Países Baixos, 1.753,57.
9. (9) Bélgica, 1.742,24.
10. (10) Alemanha, 1.735,77.
(...)
67. (69) Cabo Verde, 1.371,11.
88. (89) Angola, 1.265,58.
103. (101) Moçambique, 1.218,62.
132. (132) Guiné-Bissau, 1.108,38.
193. (194) Macau, 858,03.
195. (196) São Tomé e Príncipe, 855,44.
201. (200) Timor-Leste, 831,00.
Nota: Entre parênteses, o lugar ocupado em 1 de abril de 2026.
Numa inversão do que tinha acontecido em abril, a Argentina subiu ao primeiro lugar, por troca com a França, finalista vencida do Mundial2022 e que desce a terceira, enquanto a Espanha, campeã europeia, se mantém no segundo lugar e a Inglaterra em quarto.
No top 10, verifica-se apenas mais uma mudança, com Marrocos a ultrapassar os Países Baixos na sétima posição.
Os adversários de Portugal no Grupo K do Mundial2026 mantiveram as posições, com a Colômbia a seguir no 13.º posto, com a RD Congo a ser 46.ª posto e o Uzbequistão a estar em 50.º.
Sem contar com o Brasil (sexto), Cabo Verde, que vai fazer a estreia em Mundiais, continua a ser o melhor dos países lusófonos, ao subir ao 67.º posto, à frente de Angola (88.ª), Moçambique (103.º), Guiné-Bissau (132.ª), Macau (193.º), São Tomé e Príncipe (195.º), treinado pelo português Ricardo Monsanto, e Timor-Leste (201.º), de Zé Pedro.
Carlos Queiroz será o único treinador português no Mundial2026, com o ‘seu’ Gana a estar no 73.º posto.
A Guiné, treinada por Paulo Duarte, desceu para o 81.º lugar, enquanto o Kuwait, orientado por Hélio Sousa, subiu ao 133.º posto.
Ranking da FIFA em 11 de junho de 2026
1. (3) Argentina, 1.877,27 pontos.
2. (2) Espanha, 1.874,71.
3. (1) França, 1.870,70.
4. (4) Inglaterra, 1.828,02.
5. (5) PORTUGAL, 1.767,85.
6. (6) Brasil, 1.765,86.
8. (8) Marrocos, 1.755,10.
8. (7) Países Baixos, 1.753,57.
9. (9) Bélgica, 1.742,24.
10. (10) Alemanha, 1.735,77.
(...)
67. (69) Cabo Verde, 1.371,11.
88. (89) Angola, 1.265,58.
103. (101) Moçambique, 1.218,62.
132. (132) Guiné-Bissau, 1.108,38.
193. (194) Macau, 858,03.
195. (196) São Tomé e Príncipe, 855,44.
201. (200) Timor-Leste, 831,00.
Nota: Entre parênteses, o lugar ocupado em 1 de abril de 2026.
(Com Lusa)