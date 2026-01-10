Portugal na final do Torneio Internacional de Espanha de andebol

Os lusos precisavam de uma vitória egípcia mais ‘magra’ do que essa diferença de 21 ou de um triunfo iraniano, pelo que este resultado ‘serve’ às aspirações nacionais.



Na final, vão encontrar a anfitriã Espanha, no domingo, em partida marcada para as 18:30 em Lisboa.



Até aqui, Portugal soma um empate, com o Egito (31-31), e uma vitória, ante o Irão (41-20).



Portugal, que conta como melhor resultado no Europeu o sexto lugar alcançado em 2020, estreia-se no Euro2026 diante da Roménia, em 16 de janeiro, seguindo-se o confronto com a Macedónia do Norte, dois dias depois, e a Dinamarca, anfitriã e tetracampeã campeã mundial, no dia 18, com todos os jogos a serem disputados na cidade dinamarquesa de Herning.

