Portugal - Nigéria, a seleção em direto na RTP

A Nigéria entrou melhor no início da partida remetendo Portugal ao seu meio-campo mas cedo a equipa de Fernando Santos conseguiu o controlo do jogo. Sem Ronaldo, doente, e com Rui Patrício na baliza e António Silva a estrear-se, a seleção portuguesa mostrou apetência pela baliza.



Ainda antes dos dez minutos, Bruno Fernandes tentou o golo com um remate em jeito e de primeira e um minuto depois, João Félix encontrou com um passe longo Diogo Dalot. O lateral do Manchester United contemporizou, esperou, e passou para trás onde Bruno Fernandes rematou para a baliza quase deserta da Nigéria.



Festa portuguesa que podia ter sido aumentada poucos minutos depois, com um remate em jeito de João Félix. A bola saiu por cima.



A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, tentou mostrar um ar da sua graça e conseguiu através de Simon Moses. Um remate forte mas com Rui Patrício no sítio certo a defender calmamente.



Já depois da meia-hora Portugal chegou ao 2-0. Grande penalidade conseguida por Bernardo Silva. Bruno Fernandes foi chamado à marca de onze metros e com calma não falhou o segundo golo.



A fechar a primeira parte, João Félix voltou a rasgar a defesa nigeriana com um passe a encontrar Bruno Fernandes isolado. Depois de passar pelo guardião nigeriano, o internacional português falhou o remate já com pouco ângulo para conseguir o ‘hat-trick’.



Na segunda metade, Portugal promoveu quatro alterações com as entradas de Pepe, Raphael Guerreiro, João Mário e Vitinha. A partida esteve mais parada até aos 70 minutos, altura em que Chukwueze testou Rui Patrício que fez uma grande defesa.



A partida voltou a despertar para ambos os lados e João Félix esteve perto do golo num remate que Owuzu defendeu com dificuldade.



Aos 80 minutos, Diogo Dalot cometeu grande penalidade mas Bonaventura não foi capaz de ultrapassar Rui Patrício que defendeu a bola para o poste.



Nos minutos seguintes, Gonçalo Ramos estreou-se a marcar, após assistência de Raphael Guerreiro e dois minutos depois, outra grande jogada que envolveu Guerreiro, João Félix e Gonçalo Ramos terminou com o 4-0 marcado por João Mário.



Assim, Portugal passou com distinção no único teste que realizou antes da viagem para o Catar, com uma goleada por 4-0 sobre a Nigéria. A viagem para Doha realiza-se amanhã e na próxima quinta-feira, Portugal entra em campo frente ao Gana, na primeira jornada do Grupo H.