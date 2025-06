Portugal perde com Bélgica e desce à Liga B da Liga das Nações feminina

Num encontro em que o empate bastava para a equipa das 'quinas' manter o terceiro posto e ter a possibilidade de discutir o play-off de manutenção na Liga A, a formação belga foi mais forte e triunfou com golos de Justine Vanhaevermaet, aos 36 minutos, e de Tessa Wullaert, aos 67, de grande penalidade, e aos 72.



Portugal acabou o Grupo A3 na quarta e última posição, com quatro pontos, e desceu à Liga B, a Bélgica foi terceira, com seis, e vai discutir o play-off, enquanto a Espanha, que recebeu e venceu a Inglaterra por 2-1, venceu o grupo, com 15 pontos, e vai disputar a 'final four', tendo a Inglaterra sido segunda, com 10, e assegurado a manutenção direta.