Portugal perde com Ucrânia na preparação para o Mundial de futsal

Num dia especial para João Matos, que assinalou 200 internacionalizações, e também para o selecionador Jorge Braz, a comemorar 52 anos, foi a Ucrânia a vencer, com golos de Andrii Melnik (sete minutos), Petro Shoturma (12 e 15), Ihor Cherniavskyi (30), um golo na própria baliza de Fábio Cecílio (35) e Mykola Mykytiuk (36), com Fábio Cecílio (26 e 35), Lúcio Rocha (36), a marcarem para Portugal.



A Ucrânia, nona classificada no ranking da FIFA, foi eficaz nas oportunidades que criou e contou com o guarda-redes Sukhov em tarde muito inspirada, a negar por duas vezes o golo, primeiro a Zicky (02) e depois a Erick Mendonça (04)



Aos sete minutos, Andrii Melnyk, com um remate forte e rasteiro, bateu André Correia, e, aos 12, numa reposição lateral, Petro Shoturma surpreendeu o guarda-redes português e fez o segundo.



Os ucranianos atingiram a quinta falta aos 10 minutos e, aos 13, na marcação de um livre de 10 metros, Sukhov defendeu o remate de Bruno Coelho, tendo também levado a melhor nos duelos com Pany Varela (14) e Zicky (15).



No lance seguinte, num canto, Petro Shoturma voltou a rematar direto e desta vez surpreendeu Edu, fazendo o 3-0 para a seleção de leste.



A muralha ucraniana cedeu apenas aos 26 minutos, com um remate de primeira de Fábio Cecílio, a reduzir para 3-1, mas Portugal voltaria a sofrer, aos 30 minutos, com Ihor Cherniavskyi, de cabeça, a bater Bernardo Paçó.



Depois de Bruno Coelho (33), Pany Varela e André Coelho (34), pecarem na finalização, Fábio Cecílio 'bisou' aos 35 minutos, a aparecer oportuno ao segundo poste.



A Ucrânia respondeu com dois golos de rajada, com um remate forte de Nazar Shved (35), a embater em Fábio Cecílio e a trair Bernardo Paçó, e, aos 36, com um golo de Mykola Mykytiuk. No mesmo minuto, Portugal reduziu por Lúcio Rocha, aproveitando o único erro de Shokov no jogo, com um mau alívio a ser intercetado para um golo fácil do jovem jogador português.



Portugal regressa na terça-feira a Rio Maior para a última fase do estágio, que inclui mais duas partidas de preparação, ambas frente ao Paraguai, nos dias 02 e 04 de setembro, antes da partida para o Mundial2024, a ser disputado no Uzbequistão entre 14 de setembro e 06 de outubro, onde defenderá o título conquistado em 2021, na Lituânia.



Jogo disputado no Pavilhão Cidade de Viseu.



Portugal – Ucrânia, 3-6.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Andrii Melnyk Rocha, 01 minuto.



0-2, Petro Shoturma, 12.



0-3, Petro Shoturma, 15.



1-3, Fábio Cecílio, 26.



1-4, Ihor Cherniavskyi, 30.



2-4, Fácio Cecílio, 35.



2-5, Fábio Cecílio, 35 (na própria baliza).



2-6, Mykola Mykytiuk, 36.



3-6, Lúcio Rocha, 36.



Equipas:



- Portugal: André Correia, João Matos, Afonso Jesus, Tomás Paçó e Pauleta.



Jogaram ainda: Bernardo Paçó, Edu, Fábio Cecílio, Tiago Brito, Erick Mendonça, Bruno Coelho, João Matos, Pany Varela, Pauleta, Zicky e Kutchy.



Treinador: Jorge Braz.



- Ucrânia: Oleksandr Sukhov, Nazar Shved, Mykola Mykytiuk, Ihor Cherniavskyi e Petro Soturma.



Jogaram ainda: Krylo Tsypun, Andrii Melnyk, Yevhenii Zhuk, Danyl Abaskshyn, Artem Fareniuk, Ihor Korsun, Semenchenko, Oleksandr Pediash e Mykhailo Zvarych.



Treinador: Olksander Kosenko.



Árbitros: Cristiano Santos (AF Porto) e Eduardo Coelho (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Oleksandr Pediash (29).



Assistência: 1.075 espetadores.