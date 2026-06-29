Portugal prepara Croácia no regresso aos treinos `semi-abertos`

No Gardens North County District Park, Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00 locais (16:00 horas de Lisboa), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.



No domingo, no dia seguinte ao empate frente à Colômbia (0-0), no encerramento do Grupo K e que confirmou o segundo lugar da equipa das ‘quinas’, a seleção nacional realizou uma sessão de trabalho fechada à comunicação social, em que o selecionador Roberto Martínez contou com todos os 27 jogadores convocados.



Os mais utilizados no embate com os sul-americanos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram sob a orientação do técnico espanhol.



Antes da sessão de hoje, às 10:15 (15:15), igualmente no Gardens North County District Park, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



O jogo frente à Croácia está agendado para quinta-feira, pelas 19:00 horas locais (00:00 de sexta-feira em Lisboa), no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá.



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



