Portugal realiza último treino antes do jogo frente à Espanha

Depois de viajar na véspera de Toronto, no Canadá, para o Aeroporto Internacional de Dallas, no regresso aos Estados Unidos, a seleção lusa vai treinar no Washburne Soccer and Track Stadium, numa sessão marcada pelas 10:00 locais (16:00 em Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social.



O selecionador Roberto Martínez deve ter a totalidade dos jogadores disponíveis, numa altura em que não existem casos clínicos no grupo de trabalho.



Mais tarde, pelas 12:45 (18:45), Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão da partida frente à Espanha já no Estádio AT&T, em Arlington, nos Estados Unidos, palco da partida.



O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para segunda-feira no Estádio AT&T, com início agendado para as 14:00 (20:00), e será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.



O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



