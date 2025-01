Portugal recebe Macedónia do Norte em Odivelas no apuramento para Euro2026 de futsal

A seleção portuguesa de futsal vai receber a Macedónia do Norte, em 5 de fevereiro, no Pavilhão Multiusos de Odivelas, na quarta jornada do Grupo 7 da qualificação para o Euro2026, anunciou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a entidade federativa indica que a partida de Odivelas tem início marcado às 19:00 e recorda que antes, mais concretamente em 31 de janeiro, Portugal se desloca a Skopje para enfrentar o mesmo adversário, na terceira jornada do agrupamento.



Portugal, que venceu as duas últimas edições do Europeu de futsal, em 2018 e 2022, lidera o Grupo 7 de qualificação para o Euro com seis pontos, mais três do que os Países Baixos, com Andorra e Macedónia do Norte ainda sem pontos.



Os vencedores dos 10 grupos de qualificação garantem presença direta na fase final, juntando-se aos anfitriões Letónia e Lituânia, enquanto os oito melhores segundos colocados irão disputar um play-off para definir os últimos quatro apurados.



O próximo Europeu de futsal vai ser disputado entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.