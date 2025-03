Portugal regressa ao Parken 10 anos depois

A última aparição portuguesa em solo dinamarquês foi em outubro de 2014, no primeiro jogo oficial do selecionador Fernando Santos, com Ronaldo a dar a vitória já nos descontos (1-0), numa campanha que só terminou em julho de 2016, com os jogadores lusos a levantarem o troféu de campeões europeus em pleno Stade de France, em Paris.



Em cinco jogos oficiais na "casa" da Dinamarca, Portugal leva três vitórias, tendo cedido apenas um empate, que acabou por ser suficiente para chegar ao Mundial2010, e uma derrota, que não impediu mais tarde o acesso ao Euro2012.



Ou seja, a seleção nacional tem boas recordações de Copenhaga e procura acrescentar mais uma na quinta-feira, no primeiro duelo com os escandinavos nos quartos de final da Liga das Nações, no Estádio Parken.



Foi nesse recinto, numa noite chuvosa, em 14 de outubro de 2014, que Cristiano Ronaldo marcou aos 90+5 minutos, com um cabeceamento certeiro entre os centrais dinamarqueses, após centro de Ricardo Quaresma da direita.



Depois do "escândalo" com a Albânia (derrota 1-0 em Aveiro) no arranque da qualificação para o Europeu de 2016, que valeu o despedimento de Paulo Bento, Portugal iniciou a "era" Fernando Santos com um triunfo sofrido em Copenhaga e só "parou" com a conquista do seu primeiro grande título numa competição internacional.



O primeiro duelo de sempre entre Portugal e Dinamarca aconteceu em 1966, em Esbjerg, com Portugal a vencer por 3-1, com um "bis" de José Torres e um golo de Eusébio.