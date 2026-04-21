EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Portugal sem fases finais de Europeus jovens de futebol como em 2015

Portugal sem fases finais de Europeus jovens de futebol como em 2015

Portugal falhou o apuramento para as fases finais dos Campeonatos da Europa de futebol masculino e feminino de sub-17 e sub-19 de 2026, algo que só tinha acontecido uma vez, em 2015.

Lusa /
Foto: FPF

VER MAIS
Desde que as quatro seleções disputam qualificações, o que acontece desde a edição 2014, ano de estreia das sub-17 femininas, Portugal tinha tido sempre pelo menos uma equipa nas decisões, num máximo de três em 2014 e 2019, exceto há 11 anos.

Antes, e desde 2002, quando os escalões passaram a sub-17 e sub-19, as seleções jovens lusas também não tinham estado em fases finais em 2005, 2008, 2009 e 2011.

No sábado, a seleção feminina de sub-19 completou o ciclo, ao empatar a zero com a Espanha, sendo afastado da fase final apesar de uma qualificação sem derrotas e sem qualquer golo sofrido – nos outros jogos bateu Irlanda do Norte (1-0) e Hungria (3-0).

O Europeu feminino de sub-19 de 2026 decorrerá entre 27 de junho e 10 de julho, na Bósnia-Herzegovina, e Portugal não estará, como é, aliás, habitual, pois só participou em 2012 e 2025, edições em que atingiu as meias-finais.

A eliminação das sub-19 surgiu cerca de um mês depois de as sub-17 se terem ficado pela Ronda de Elite, também após um ‘nulo’ com a Espanha na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal só marcou presença em três fases finais, em 2014, 2019, quando chegou às meias-finais, e 2024. Não estará na Irlanda do Norte, de 04 a 17 de maio.

Também em março, a seleção masculina de sub-17 – atual campeã europeia e mundial – ficou afastada da fase final do Campeonato da Europa do escalão, que se realiza na Estóniam entre 25 de maio e 07 de junho, terminando em último o grupo da segunda fase de qualificação, atrás de Itália, Roménia e Islândia.

Portugal tinha conquistado em 2025 o terceiro cetro europeu do escalão, repetindo as vitórias de 2003 e 2016, num total de 12 presenças desde 2002.

Ainda em sub-16, Portugal sagrou-se campeão em 1989, 1995, 1996 e 2000, depois de ser finalista vencido em 1988.

No mês passado, os sub-19 masculinos também falharam a qualificação para o Europeu – a disputar‑se entre 28 de junho e 11 de julho, no País de Gales –, ao terminarem em terceiro o grupo da Ronda de Elite disputado no Minho, atrás de Sérvia e Inglaterra.

Portugal, que venceu o título de sub-19 em 2018, em seis finais no escalão (2003, 2014, 2017, 2019 e 2023), além dos triunfos em 1961, no Torneio Internacional de Juniores, 1994 e 1999 em sub-18, falhou a qualificação para a fase final pela terceira vez consecutiva.
PUB
PUB