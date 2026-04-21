Portugal sem fases finais de Europeus jovens de futebol como em 2015

Desde que as quatro seleções disputam qualificações, o que acontece desde a edição 2014, ano de estreia das sub-17 femininas, Portugal tinha tido sempre pelo menos uma equipa nas decisões, num máximo de três em 2014 e 2019, exceto há 11 anos.



Antes, e desde 2002, quando os escalões passaram a sub-17 e sub-19, as seleções jovens lusas também não tinham estado em fases finais em 2005, 2008, 2009 e 2011.



No sábado, a seleção feminina de sub-19 completou o ciclo, ao empatar a zero com a Espanha, sendo afastado da fase final apesar de uma qualificação sem derrotas e sem qualquer golo sofrido – nos outros jogos bateu Irlanda do Norte (1-0) e Hungria (3-0).



O Europeu feminino de sub-19 de 2026 decorrerá entre 27 de junho e 10 de julho, na Bósnia-Herzegovina, e Portugal não estará, como é, aliás, habitual, pois só participou em 2012 e 2025, edições em que atingiu as meias-finais.



A eliminação das sub-19 surgiu cerca de um mês depois de as sub-17 se terem ficado pela Ronda de Elite, também após um ‘nulo’ com a Espanha na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Portugal só marcou presença em três fases finais, em 2014, 2019, quando chegou às meias-finais, e 2024. Não estará na Irlanda do Norte, de 04 a 17 de maio.



Também em março, a seleção masculina de sub-17 – atual campeã europeia e mundial – ficou afastada da fase final do Campeonato da Europa do escalão, que se realiza na Estóniam entre 25 de maio e 07 de junho, terminando em último o grupo da segunda fase de qualificação, atrás de Itália, Roménia e Islândia.



Portugal tinha conquistado em 2025 o terceiro cetro europeu do escalão, repetindo as vitórias de 2003 e 2016, num total de 12 presenças desde 2002.



Ainda em sub-16, Portugal sagrou-se campeão em 1989, 1995, 1996 e 2000, depois de ser finalista vencido em 1988.



No mês passado, os sub-19 masculinos também falharam a qualificação para o Europeu – a disputar‑se entre 28 de junho e 11 de julho, no País de Gales –, ao terminarem em terceiro o grupo da Ronda de Elite disputado no Minho, atrás de Sérvia e Inglaterra.



Portugal, que venceu o título de sub-19 em 2018, em seis finais no escalão (2003, 2014, 2017, 2019 e 2023), além dos triunfos em 1961, no Torneio Internacional de Juniores, 1994 e 1999 em sub-18, falhou a qualificação para a fase final pela terceira vez consecutiva.