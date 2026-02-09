Seleção Nacional
Andebol
Portugal sobe a quinto no ranking europeu masculino de andebol
Portugal subiu ao quinto lugar do ranking europeu masculino de andebol, depois do histórico quinto posto no último Campeonato da Europa, anunciou hoje a Federação Europeia (EHF).
De acordo com o ranking europeu, que conta os quatro últimos anos, Portugal ascendeu do sétimo para o quinto lugar, ultrapassando a Suécia, que caiu para sexta, e a Hungria, que desceu a oitava.
Portugal conseguiu um inédito quinto lugar no último Europeu, que terminou em 01 de fevereiro, depois de derrotar a Suécia no encontro de atribuição do quinto e sexto posto, garantindo também a presença no próximo Mundial.
A Dinamarca, que se sagrou campeão europeia já este ano, continua a liderar a hierarquia masculina europeia, à frente da França e da Alemanha, que também seguem no segundo e terceiro lugar, respetivamente, com a Croácia a subir ao quarto posto.
Portugal também ocupa o quinto lugar no ranking jovem masculino, enquanto as equipas femininas estão no 23.º posto nas seniores e em 16.º nas jovens.
A Noruega lidera o ranking feminino sénior, enquanto a Dinamarca está na frente nas duas hierarquias jovens.
