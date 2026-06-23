Portugal soma terceiro triunfo por cinco ou mais golos

Cristiano Ronaldo, aos seis e 39 minutos, Nuno Mendes, aos 17, de livre direto, Abduvohid Nematov, aos 60, na própria baliza, e o suplente Rafael Leão, aos 87, `escreveram` a goleada lusa.

Com o `bis`, Ronaldo tornou-se o primeiro a faturar em seis edições (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026) e também o melhor marcador luso em Mundiais, com 10 tentos, em 24 jogos, contra nove do `rei` Eusébio, em apenas seis, todos em 1966.

O triunfo frente aos estreantes uzbeques iguala os cinco golos de diferença com que Portugal superou a Suíça, por 6-1, com `hat-trick` de Gonçalo Ramos, nos oitavos de final da edição de 2022, disputada no Qatar.

Melhor dos que estes resultados, apenas o 7-0 à Coreia do Norte, na segunda jornada da fase de grupos do Mundial de 2010, no que foi o único triunfo luso na prova -- somou empates a zero com Costa do Marfim e Brasil e perdeu 1-0 com a Espanha, nos `oitavos`.

Por mais do que dois golos, Portugal venceu ainda, também na segunda ronda da fase de grupos, a Polónia, por 4-0, em 2022, com `hat-trick` de Pauleta, e a Bulgária, por 3-0, em 1966.

Depois do segundo jogo da nona participação, a formação das `quinas` soma 18 vitórias, sete empates e 12 derrotas, em 37 jogos, com 67 golos marcados e 42 sofridos.