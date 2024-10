Portugal tenta chegar aos "quartos" na Escócia

Portugal procura também alcançar, à quinta tentativa, a primeira vitória de sempre da sua história na Escócia em jogos oficiais, depois de dois empates e duas derrotas.A última aparição lusa no Hampden Park, em jogos a ‘doer’, foi em outubro de 1992, com um 'nulo' (0-0) na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, em 1994, que tanto portugueses como escoceses falharam.A seleção nacional chega a Glasgow depois um triunfo, e de uma excelente exibição, na Polónia, em que venceu por 3-1, com golos de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Bednarek, na própria baliza.





Mudanças na equipa das quinas



Ronaldo, até agora, marcou em todos os jogos da Liga das Nações e procura o seu quarto tento seguido na Escócia.



No primeiro duelo, no Estádio da Luz, em Lisboa, os escoceses, treinados por Steve Clarke, deram muito trabalho à equipas das quinas e chegaram mesmo ao intervalo a vencer, com um golo de Scott McTominay, mas Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo deram a volta na segunda parte (2-1).



Com apenas 72 horas de descanso desde o jogo de Varsóvia, Roberto Martínez vai fazer alterações no "onze" que utilizou contra os polacos, com a presença de Vitinha a ser praticamente uma certeza.



O médio do Paris Saint-Germain deverá render Bernardo Silva ou Bruno Fernandes, que saíram nos descontos, com Otávio e João Neves a poderem também aparecer no meio campo luso.



Na defesa, Nélson Semedo também deverá ser titular, restando saber se no lugar de Nuno Mendes, um dos melhores em campo frente à Polónia, ou Diogo Dalot, enquanto a dupla de centrais poderá manter-se. Renato Veiga esteve em destaque na estreia ao lado de Rúben Neves.



No setor mais ofensivo, Ronaldo e Rafael Leão, que foram substituídos aos 60 minutos, deverão manter-se na equipa titular, restando a dúvida sobre quem vai render Pedro Neto, que fez quase todo o jogo na Polónia.



Para essa posição, Martínez pode apostar em Trincão, utilizado em Varsóvia, João Félix ou Francisco Conceição.



Ainda com zero pontos e a atuar em casa, a Escócia está obrigado a vencer Portugal para ainda ter alguma esperança de chegar aos quartos de final ou de, pelo menos, fugir à despromoção direta para a Liga B.



O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19h45, em Hampden Park, em Glasgow, e terá arbitragem do belga Lawrence Visser.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.