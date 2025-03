Portugal tenta "conquistar" Copenhaga

No apuramento para o torneio da Alemanha, Portugal venceu todos jogos e, na fase de grupo de Liga das Nações, foi à Polónia triunfar por 3-1 e empatou na Escócia (0-0) e na Croácia (1-1).Contra esses números, a Dinamarca responde com apenas um desaire caseiro em três anos e frente à campeã europeia Espanha (2-1), precisamente nesta edição da Liga das Nações.Por isso mesmo,Numa época muito pesada para os jogadores em termos físicos, com muitos a terem de atuar de três em três dias, Martínez pode congratular-se por apenas ter uma baixa de peso do seu "núcleo duro", o lateral João Cancelo.Se não acontecer alguma má noticia de última hora, Portugal vai atuar em Copenhaga praticamente na máxima força,, embora algumas dúvidas apareçam na escolhas de Roberto Martínez.No Euro2024, a Dinamarca ficou pelos oitavos de final e, na fase de grupos da Liga das Nações, foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, atrás da Espanha.O jogo entre Dinamarca e Portugal está agendado para quinta-feira, às 19h45 em Lisboa.