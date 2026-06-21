Seleção Nacional
Mundial 2026
Portugal tenta fugir à repetição do `desastre` de 2014
A seleção portuguesa, em oito participações, só por uma vez ficou sem vitórias nas duas primeiras jornadas de uma fase final de um Campeonato do Mundo de futebol, em 2014, no Brasil, quando somou apenas um ponto.
A viver a nona presença na mais importante competição de seleções, Portugal iniciou o Mundial2024 com uma igualdade perante a República Democrática do Congo (1-1) e novo empate, ou um desaire perante o Uzbequistão, na segunda ronda do Grupo K, deixa a equipa das ‘quinas’ com um dos piores arranques de sempre e ao nível do ‘desastre’ de há 12 anos, com Paulo Bento.
No Brasil, na terceira vez na sua história em que acabou eliminada ainda na fase de grupos, a seleção nacional entrou com uma goleada sofrida frente à Alemanha (4-0), com Pepe expulso, seguido de um 2-2 com os Estados Unidos, com Silvestre Varela a salvar a equipa lusa da derrota na última jogada da partida.
Na derradeira e decisiva jornada, Portugal venceu o Gana, por 2-1, mas o resultado acabou por ser insuficiente para o apuramento, numa campanha que ficou marcada pelos problemas físicos de Cristiano Ronaldo.
Na prova que está a decorrer nos Estados Unidos, no México e no Canadá, para já, além de 2014, a equipa do selecionador Roberto Martínez ‘imitou’ também as estreias de 2002, 2010 e 2018, quando a seleção lusa falhou o triunfo. Contudo, nessas três ocasiões, respondeu sempre com uma vitória na segunda jornada.
Em 2002, na Coreia do Sul e Japão, Portugal foi surpreendido pelos Estados Unidos no primeiro jogo (3-2), mas respondeu com um 4-0 à Polónia, com um ‘hat-trick’ de Pauleta.
Mesmo assim, a comitiva lusa, liderada por António Oliveira, foi mais cedo para casa, depois de perder por 1-0 com a anfitriã Coreia do Sul, numa das páginas mais ‘feias’ do futebol português, com João Vieira Pinto a agredir o árbitro da partida depois de ver o vermelho direto.
Na África do Sul, com Carlos Queiroz, cenário semelhante aconteceu em 2010, mas com um empate (0-0) perante a Costa do Marfim, que a equipa das ‘quinas’ respondeu com um 7-0 à Coreia do Norte, com um ‘bis’ de Tiago. A campanha acabou nos oitavos de final, com um desaire por 1-0 frente à campeã Espanha.
Em 2018, na Rússia, Portugal de Fernando Santos, que chegou à competição com o estatuto de campeão europeu, entrou com um 3-3 frente à Espanha, com um histórico ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, com o avançado a garantir o triunfo dias depois perante Marrocos (1-0).
A campanha voltaria a terminar nos ‘oitavos’, com o Uruguai a assinar o regresso a casa de Portugal com um triunfo por 2-1.
A seleção lusa defronta o Uzbequistão em 23 de junho, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).
O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).
Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.
No Brasil, na terceira vez na sua história em que acabou eliminada ainda na fase de grupos, a seleção nacional entrou com uma goleada sofrida frente à Alemanha (4-0), com Pepe expulso, seguido de um 2-2 com os Estados Unidos, com Silvestre Varela a salvar a equipa lusa da derrota na última jogada da partida.
Na derradeira e decisiva jornada, Portugal venceu o Gana, por 2-1, mas o resultado acabou por ser insuficiente para o apuramento, numa campanha que ficou marcada pelos problemas físicos de Cristiano Ronaldo.
Na prova que está a decorrer nos Estados Unidos, no México e no Canadá, para já, além de 2014, a equipa do selecionador Roberto Martínez ‘imitou’ também as estreias de 2002, 2010 e 2018, quando a seleção lusa falhou o triunfo. Contudo, nessas três ocasiões, respondeu sempre com uma vitória na segunda jornada.
Em 2002, na Coreia do Sul e Japão, Portugal foi surpreendido pelos Estados Unidos no primeiro jogo (3-2), mas respondeu com um 4-0 à Polónia, com um ‘hat-trick’ de Pauleta.
Mesmo assim, a comitiva lusa, liderada por António Oliveira, foi mais cedo para casa, depois de perder por 1-0 com a anfitriã Coreia do Sul, numa das páginas mais ‘feias’ do futebol português, com João Vieira Pinto a agredir o árbitro da partida depois de ver o vermelho direto.
Na África do Sul, com Carlos Queiroz, cenário semelhante aconteceu em 2010, mas com um empate (0-0) perante a Costa do Marfim, que a equipa das ‘quinas’ respondeu com um 7-0 à Coreia do Norte, com um ‘bis’ de Tiago. A campanha acabou nos oitavos de final, com um desaire por 1-0 frente à campeã Espanha.
Em 2018, na Rússia, Portugal de Fernando Santos, que chegou à competição com o estatuto de campeão europeu, entrou com um 3-3 frente à Espanha, com um histórico ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, com o avançado a garantir o triunfo dias depois perante Marrocos (1-0).
A campanha voltaria a terminar nos ‘oitavos’, com o Uruguai a assinar o regresso a casa de Portugal com um triunfo por 2-1.
A seleção lusa defronta o Uzbequistão em 23 de junho, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).
O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).
Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.
O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Um histórico positivo frente a seleções asiáticas
A seleção portuguesa de futebol tem um registo positivo frente a formações asiáticas, com três vitórias, um empate e duas derrotas em seis confrontos em Mundiais, enfrentando agora o estreante Uzbequistão, na terça-feira, em Houston.
Portugal defrontou seleções asiáticas em seis das anteriores oito presenças – as exceções foram 1986 e 2014 – e está por cima, apesar de não ter vencido nas últimas duas ocasiões, em 2018 e 2022.
O primeiro duelo aconteceu logo na primeira presença, em 1966, em Inglaterra, com a equipa das ‘quinas’ a bater a Coreia do Norte nos quartos de final, por 5-3, com um ‘poker’ de Eusébio e um golo de José Augusto.
Nessa edição, Portugal terminou no terceiro lugar, a sua melhor prestação de sempre, depois de perder 2-1 com a Inglaterra nas meias-finais e de vencer, pelo mesmo resultado, a União Soviética na luta pelo lugar mais baixo do pódio.
O confronto seguinte ocorreu em 2002, num Mundial de má memória para Portugal. A formação lusa foi batida pela Coreia do Sul (1-0) na última ronda da fase de grupos e acabou eliminada, depois de ter perdido na estreia com os Estados Unidos (3-2) e de ter vencido a Polónia (4-0).
Em 2006, na Alemanha, a formação lusa enfrentou o Irão na segunda ronda da fase de grupos e triunfou por 2-0, com golos de Deco e Cristiano Ronaldo. Portugal chegou até às meias-finais, sendo batida pela França (1-0), e perdeu no duelo pelo terceiro posto com a Alemanha (3-1).
Já em 2010, na África do Sul, Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0, com golos de Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Liedson, Cristiano Ronaldo e um ‘bis’ de Tiago, na segunda jornada da fase de grupos. A equipa acabou eliminada nos oitavos de final, ao perder com a Espanha (1-0).
Em 2018, a equipa portuguesa voltou a enfrentar o Irão, comandado então por Carlos Queiroz, e empatou (1-1), com um golo de Ricardo Quaresma, no fecho da fase de grupos, mas ‘caiu’ logo nos ‘oitavos’, frente ao Uruguai (2-1).
Na última edição, em 2022, no Qatar, novo duelo com uma formação asiática a fechar a fase de grupos e com uma derrota frente à Coreia do Sul (2-1), que era treinada por Paulo Bento, com Ricardo Horta a anotar o golo luso.
Portugal ainda foi até aos quartos de final, mas acabou por ser eliminado, ao perder com Marrocos (1-0).
A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).
O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).
Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.
O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
A seleção portuguesa de futebol tem um registo positivo frente a formações asiáticas, com três vitórias, um empate e duas derrotas em seis confrontos em Mundiais, enfrentando agora o estreante Uzbequistão, na terça-feira, em Houston.
Portugal defrontou seleções asiáticas em seis das anteriores oito presenças – as exceções foram 1986 e 2014 – e está por cima, apesar de não ter vencido nas últimas duas ocasiões, em 2018 e 2022.
O primeiro duelo aconteceu logo na primeira presença, em 1966, em Inglaterra, com a equipa das ‘quinas’ a bater a Coreia do Norte nos quartos de final, por 5-3, com um ‘poker’ de Eusébio e um golo de José Augusto.
Nessa edição, Portugal terminou no terceiro lugar, a sua melhor prestação de sempre, depois de perder 2-1 com a Inglaterra nas meias-finais e de vencer, pelo mesmo resultado, a União Soviética na luta pelo lugar mais baixo do pódio.
O confronto seguinte ocorreu em 2002, num Mundial de má memória para Portugal. A formação lusa foi batida pela Coreia do Sul (1-0) na última ronda da fase de grupos e acabou eliminada, depois de ter perdido na estreia com os Estados Unidos (3-2) e de ter vencido a Polónia (4-0).
Em 2006, na Alemanha, a formação lusa enfrentou o Irão na segunda ronda da fase de grupos e triunfou por 2-0, com golos de Deco e Cristiano Ronaldo. Portugal chegou até às meias-finais, sendo batida pela França (1-0), e perdeu no duelo pelo terceiro posto com a Alemanha (3-1).
Já em 2010, na África do Sul, Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0, com golos de Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Liedson, Cristiano Ronaldo e um ‘bis’ de Tiago, na segunda jornada da fase de grupos. A equipa acabou eliminada nos oitavos de final, ao perder com a Espanha (1-0).
Em 2018, a equipa portuguesa voltou a enfrentar o Irão, comandado então por Carlos Queiroz, e empatou (1-1), com um golo de Ricardo Quaresma, no fecho da fase de grupos, mas ‘caiu’ logo nos ‘oitavos’, frente ao Uruguai (2-1).
Na última edição, em 2022, no Qatar, novo duelo com uma formação asiática a fechar a fase de grupos e com uma derrota frente à Coreia do Sul (2-1), que era treinada por Paulo Bento, com Ricardo Horta a anotar o golo luso.
Portugal ainda foi até aos quartos de final, mas acabou por ser eliminado, ao perder com Marrocos (1-0).
A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).
O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).
Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.
O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.