Portugal tenta fugir à repetição do `desastre` de 2014

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá.





Um histórico positivo frente a seleções asiáticas

A seleção portuguesa de futebol tem um registo positivo frente a formações asiáticas, com três vitórias, um empate e duas derrotas em seis confrontos em Mundiais, enfrentando agora o estreante Uzbequistão, na terça-feira, em Houston.



Portugal defrontou seleções asiáticas em seis das anteriores oito presenças – as exceções foram 1986 e 2014 – e está por cima, apesar de não ter vencido nas últimas duas ocasiões, em 2018 e 2022.



O primeiro duelo aconteceu logo na primeira presença, em 1966, em Inglaterra, com a equipa das ‘quinas’ a bater a Coreia do Norte nos quartos de final, por 5-3, com um ‘poker’ de Eusébio e um golo de José Augusto.



Nessa edição, Portugal terminou no terceiro lugar, a sua melhor prestação de sempre, depois de perder 2-1 com a Inglaterra nas meias-finais e de vencer, pelo mesmo resultado, a União Soviética na luta pelo lugar mais baixo do pódio.



O confronto seguinte ocorreu em 2002, num Mundial de má memória para Portugal. A formação lusa foi batida pela Coreia do Sul (1-0) na última ronda da fase de grupos e acabou eliminada, depois de ter perdido na estreia com os Estados Unidos (3-2) e de ter vencido a Polónia (4-0).



Em 2006, na Alemanha, a formação lusa enfrentou o Irão na segunda ronda da fase de grupos e triunfou por 2-0, com golos de Deco e Cristiano Ronaldo. Portugal chegou até às meias-finais, sendo batida pela França (1-0), e perdeu no duelo pelo terceiro posto com a Alemanha (3-1).



Já em 2010, na África do Sul, Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0, com golos de Raul Meireles, Simão, Hugo Almeida, Liedson, Cristiano Ronaldo e um ‘bis’ de Tiago, na segunda jornada da fase de grupos. A equipa acabou eliminada nos oitavos de final, ao perder com a Espanha (1-0).



Em 2018, a equipa portuguesa voltou a enfrentar o Irão, comandado então por Carlos Queiroz, e empatou (1-1), com um golo de Ricardo Quaresma, no fecho da fase de grupos, mas ‘caiu’ logo nos ‘oitavos’, frente ao Uruguai (2-1).



Na última edição, em 2022, no Qatar, novo duelo com uma formação asiática a fechar a fase de grupos e com uma derrota frente à Coreia do Sul (2-1), que era treinada por Paulo Bento, com Ricardo Horta a anotar o golo luso.



Portugal ainda foi até aos quartos de final, mas acabou por ser eliminado, ao perder com Marrocos (1-0).



A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).



O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).



Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.



O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.







A viver a nona presença na mais importante competição de seleções, Portugal iniciou o Mundial2024 com uma igualdade perante a República Democrática do Congo (1-1) e novo empate, ou um desaire perante o Uzbequistão, na segunda ronda do Grupo K, deixa a equipa das ‘quinas’ com um dos piores arranques de sempre e ao nível do ‘desastre’ de há 12 anos, com Paulo Bento.No Brasil, na terceira vez na sua história em que acabou eliminada ainda na fase de grupos, a seleção nacional entrou com uma goleada sofrida frente à Alemanha (4-0), com Pepe expulso, seguido de um 2-2 com os Estados Unidos, com Silvestre Varela a salvar a equipa lusa da derrota na última jogada da partida.Na derradeira e decisiva jornada, Portugal venceu o Gana, por 2-1, mas o resultado acabou por ser insuficiente para o apuramento, numa campanha que ficou marcada pelos problemas físicos de Cristiano Ronaldo.Na prova que está a decorrer nos Estados Unidos, no México e no Canadá, para já, além de 2014, a equipa do selecionador Roberto Martínez ‘imitou’ também as estreias de 2002, 2010 e 2018, quando a seleção lusa falhou o triunfo. Contudo, nessas três ocasiões, respondeu sempre com uma vitória na segunda jornada.Em 2002, na Coreia do Sul e Japão, Portugal foi surpreendido pelos Estados Unidos no primeiro jogo (3-2), mas respondeu com um 4-0 à Polónia, com um ‘hat-trick’ de Pauleta.Mesmo assim, a comitiva lusa, liderada por António Oliveira, foi mais cedo para casa, depois de perder por 1-0 com a anfitriã Coreia do Sul, numa das páginas mais ‘feias’ do futebol português, com João Vieira Pinto a agredir o árbitro da partida depois de ver o vermelho direto.Na África do Sul, com Carlos Queiroz, cenário semelhante aconteceu em 2010, mas com um empate (0-0) perante a Costa do Marfim, que a equipa das ‘quinas’ respondeu com um 7-0 à Coreia do Norte, com um ‘bis’ de Tiago. A campanha acabou nos oitavos de final, com um desaire por 1-0 frente à campeã Espanha.Em 2018, na Rússia, Portugal de Fernando Santos, que chegou à competição com o estatuto de campeão europeu, entrou com um 3-3 frente à Espanha, com um histórico ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, com o avançado a garantir o triunfo dias depois perante Marrocos (1-0).A campanha voltaria a terminar nos ‘oitavos’, com o Uruguai a assinar o regresso a casa de Portugal com um triunfo por 2-1.A seleção lusa defronta o Uzbequistão em 23 de junho, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.