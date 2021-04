Portugal tenta na Rússia chegar ao Europeu feminino

A primeira mão do "play-off", disputada na sexta-feira no Estádio do Restelo, em Lisboa, foi "madrasta" para Portugal, que esteve por cima do jogo com a Rússia, mas não marcou e acabou derrotado por um golo totalmente consentido, aos 51 minutos.A guarda-redes Patrícia Morais esteve infeliz no lance, ao alhear-se da bola, quando esta tocou na parte superior da barra e desceu para ficar à mercê de um cabeceamento fácil da avançada russa Nelli Korovkina.A seleção lusa está pela quarta vez num "play-off" de acesso à fase final e tenta alcançar a segunda participação num Europeu, após a presença inédita no Euro2017, nos Países Baixos, competição em que se ficou pela fase de grupos.A fase final do Europeu de 2022 realiza-se em Inglaterra, de 6 a 31 de julho, e, além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.Portugal e Rússia, que se defrontam a partir das 15h00 (em Lisboa) na Sapsan Arena, em Moscovo, em jogo com arbitragem da francesa Stéphanie Frappart, procuram preencher uma das três vagas que faltam, bem como Suíça e República Checa (1-1 no primeiro jogo) e Irlanda do Norte e Ucrânia (2-1), protagonistas dos outros jogos dos "play-offs".